İnternet kafeler kapandı mı? Oyun salonları kapandı mı? Bakanlıktan genelge yayınlandı
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İnternet kafeler kapandı mı? Oyun salonları kapandı mı? Bakanlıktan genelge yayınlandı

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İnternet kafeler kapandı mı? Oyun salonları kapandı mı? Bakanlıktan genelge yayınlandı

Ramazan ay gelmesi ile "İnternet kafeler kapandı mı? Oyun salonları kapandı mı?" Sorularının yanıtları merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Kabine Toplantısı düzenlendi. Toplantı sonrası salgına dair alınan tedbirler açıklandı. Peki, İnternet kafeler kapandı mı? Ramazan ayında internet kafeler açık mı, kapalı mı? İşte tüm detaylar...

İnternet kafelerin akıbeti belli oldu. Yeni tip koronavirüs salgını sonrası ülkemizde alınan tedbirler dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. İçişleri Bakanlığı ise 81 il Valiliğine Kısmi Kapanma Genelgesi'ni gönderdi. Peki, İnternet kafeler kapandı mı? Ramazan ayında internet kafeler açık mı, kapalı mı?

İNTERNET KAFELER KAPANDI MI, AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Kısmi Kapanma Genelgesi'nde internet kafeler hakkında şu ifadeler kaydedildi;

"Aşağıda belirtilen işyerlerinin faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak ara verilecektir.

Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları,

Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler."

Ramazan Eles
Gündem Editörü

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