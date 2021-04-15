İnternet kafeler kapandı mı? Oyun salonları kapandı mı? Bakanlıktan genelge yayınlandı

Ramazan ay gelmesi ile "İnternet kafeler kapandı mı? Oyun salonları kapandı mı?" Sorularının yanıtları merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Kabine Toplantısı düzenlendi. Toplantı sonrası salgına dair alınan tedbirler açıklandı. Peki, İnternet kafeler kapandı mı? Ramazan ayında internet kafeler açık mı, kapalı mı? İşte tüm detaylar...