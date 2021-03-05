INTEL ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası'nda yer alacak üç takım daha belli oldu
INTEL ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası'na 3 takım daha eklendi!
INTEL ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası'na katılma hakkı kazanan üç takım daha belli oldu. Yaz sezonu davetiyle 2020 Yaz Sezonu Şampiyonu Sangal Esports, 2. elemeler ile yükselen 2 takım ise Questionmark ve WinnerCompany oldu.
INTEL ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası'nda mücadele edecek 6 takımın belirlenmesiyle beraber, son elemeden lige yükselecek takım sayısı iki olarak belirlendi.
Şampiyonada mücadele edecek olan 6 takım:
SANGAL ESPORTS
Engin "MAJ3r" Küpeli
Ahmet "PAZ" Hoca
Engin " NGIN" Kor
Ekrem "LOGUCMAN" Aydın
Ömer "IMOR" Karataş
TEAM SPARTAN
Sonay "ELQEW" Sılıgören
İlyas " RE1SXD" Çalışkan
Burak "BURAKYOL" Akyol
Ayber " VIRESSE" Serin
Sence "SENCEREZ" Başcın
ŞAHANGİLLER ESPOR
Furkan Zekş "ZEK" Güleryüz
Nazmi "KNBOB" Küley
Tolgahan "COULEN" Güdük
İbrahim "EDGYAS" Aksoy
Caner "SOULFLY" Kesici
GOODFELLAS
Okan "FOLA" Kılıç
Enes "SUNSET" Aktekin
Muhammet " IMYOURBOSS" Taşkıran
Eerdi " QUICKSHARE" Çelebi
Enes "COLORZZ" Yıldıran
QUESTION MARK
Uğur "ESQUEZ" İçme
Enes "NESS'K" Bayram
Burak Can "MONKEYLAY" Turunç
Ahmet " AURA" Özkan
Önder " LMT" Akbulut
WINNER COMPANY
Ali Haydar "WICADIA" Yalçın
Yakup "MUDWAYNEE-" Arslan
Kubilay " KPOWER" Makas
Burak Şahin "CHEERY_B" Çalkap
Alperen "TORO-A-" İlhan
INTEL ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası'na katılacak son takımların belirleneceği eleme bu hafta sonu olacak. Kayıt ve detaylara ulaşabilirsiniz.
Kaynak: Playerbros