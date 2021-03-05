INTEL ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası'nda yer alacak üç takım daha belli oldu
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INTEL ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası'nda yer alacak üç takım daha belli oldu

05.03.2021 00:16 | Son Güncelleme: 05.03.2021 00:19
INTEL ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası'nda yer alacak üç takım daha belli oldu

INTEL ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası'na 3 takım daha eklendi!

INTEL ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası'na katılma hakkı kazanan üç takım daha belli oldu. Yaz sezonu davetiyle 2020 Yaz Sezonu Şampiyonu Sangal Esports, 2. elemeler ile yükselen 2 takım ise Questionmark ve WinnerCompany oldu.

INTEL ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası'nda mücadele edecek 6 takımın belirlenmesiyle beraber, son elemeden lige yükselecek takım sayısı iki olarak belirlendi.

Şampiyonada mücadele edecek olan 6 takım:

SANGAL ESPORTS

Engin "MAJ3r" Küpeli

Ahmet "PAZ" Hoca

Engin " NGIN" Kor

Ekrem "LOGUCMAN" Aydın

Ömer "IMOR" Karataş

TEAM SPARTAN

Sonay "ELQEW" Sılıgören

İlyas " RE1SXD" Çalışkan

Burak "BURAKYOL" Akyol

Ayber " VIRESSE" Serin

Sence "SENCEREZ" Başcın

ŞAHANGİLLER ESPOR

Furkan Zekş "ZEK" Güleryüz

Nazmi "KNBOB" Küley

Tolgahan "COULEN" Güdük

İbrahim "EDGYAS" Aksoy

Caner "SOULFLY" Kesici

GOODFELLAS

Okan "FOLA" Kılıç

Enes "SUNSET" Aktekin

Muhammet " IMYOURBOSS" Taşkıran

Eerdi " QUICKSHARE" Çelebi

Enes "COLORZZ" Yıldıran

QUESTION MARK

Uğur "ESQUEZ" İçme

Enes "NESS'K" Bayram

Burak Can "MONKEYLAY" Turunç

Ahmet " AURA" Özkan

Önder " LMT" Akbulut

WINNER COMPANY

Ali Haydar "WICADIA" Yalçın

Yakup "MUDWAYNEE-" Arslan

Kubilay " KPOWER" Makas

Burak Şahin "CHEERY_B" Çalkap

Alperen "TORO-A-" İlhan

INTEL ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası'na katılacak son takımların belirleneceği eleme bu hafta sonu olacak. Kayıt ve detaylara ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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