Intel ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası'nda ilk hafta tamamlandı
Intel ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası (ESL_Turkiye) ilk hafta sonuçları haberimizde!
Intel Türkiye CS: GO Şampiyonası ilk hafta karşılaşmaları sonuçlandı. 8 takımın katılımıyla gerçekleşen şampiyonada ilk hafta sona erdi. 23 Mart Pazartesi 2 karşılaşma ve 24 Mart Çarşamba 2 karşılaşma olmak üzere toplam 4 karşılaşma oynandı.
Haftanın ilk karşılaşması fastPay Wildcats ve XFlow Esports arasında oynandı. Kıyasıya mücadele içinde geçen 2 karşılaşmada taraflar birer kez üstünlük sağladı ve seri 1-1 tamamlandı. Böylece iki takımda 3'er puanı hanesine yazdırdı. Aynı gün gerçekleşen ikinci karşılaşmada ise MAGNEW ve Team Spartan karşı karşıya geldi. Bu seride iki maçtan da galip ayrılan Team Spartan ekibi 2-0'lık skorla rakibine üstünlük sağladı. Serinin galibi Team Spartan 6 puanın sahibi oldu.
Haftanın ikinci maç gününde ilk karşılaşma Şahangiller Espor ve Sangal Esports mücadelesine sahne oldu. İlk maçın uzatmaya gittiği seride Sangal Esports 2-0'lık üstünlük sağladı. Galip taraf olan Sangal Esports haftayı 6 puanla kapattı. Günün ikinci serisinde Haxr.com Esports ve Çamlıca Espor'un mücadelesini izledik. Haftanın son serisinin kazananı 2-0 ile Çamlıca Espor oldu. Haftanın son maçıyla birlikte 6 puanı hanesine yazdıran ekip Çamlıca Espor oldu.
Intel ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası 1. Hafta 1. Gün Sonuçları
fastPay Wildcats 1 - 1 XFlow Esports
Mirage: 16 - 10 | Train: 14 - 16
MAGNEW 0 - 2 Team Spartan
Inferno: 10 - 16 | Overpass: 8 - 16
Intel ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası 2. Hafta 2. Gün Sonuçları
Şahangiller Espor 0 - 2 Sangal Esports
Vertigo: 16 - 19 | Inferno: 7 - 16
Haxr.com Esports 0 - 2 Çamlıca Espor
Dust2: 12 - 16 | Train: 16 - 14
Intel ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası 1. Hafta Puan Durumu
Team Spartan | 6
Sangal Esports | 6
Çamlıca Espor | 6
fastPay Wildcats | 3
XFlow Esports | 3
Haxr.com Esports | 0
Şahangiller Espor | 0
MAGNEW | 0
Maç tekrarlarını kanalından izleyebilirsiniz. Puan durumuna, maç sonuçlarına ve gelecek karşılaşmalara ulaşabilirsiniz.
Kaynak: Playerbros