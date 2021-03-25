Intel ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası'nda ilk hafta tamamlandı
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Intel ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası'nda ilk hafta tamamlandı

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Intel ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası'nda ilk hafta tamamlandı

Intel ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası (ESL_Turkiye) ilk hafta sonuçları haberimizde!

Intel Türkiye CS: GO Şampiyonası ilk hafta karşılaşmaları sonuçlandı. 8 takımın katılımıyla gerçekleşen şampiyonada ilk hafta sona erdi. 23 Mart Pazartesi 2 karşılaşma ve 24 Mart Çarşamba 2 karşılaşma olmak üzere toplam 4 karşılaşma oynandı.

Haftanın ilk karşılaşması fastPay Wildcats ve XFlow Esports arasında oynandı. Kıyasıya mücadele içinde geçen 2 karşılaşmada taraflar birer kez üstünlük sağladı ve seri 1-1 tamamlandı. Böylece iki takımda 3'er puanı hanesine yazdırdı. Aynı gün gerçekleşen ikinci karşılaşmada ise MAGNEW ve Team Spartan karşı karşıya geldi. Bu seride iki maçtan da galip ayrılan Team Spartan ekibi 2-0'lık skorla rakibine üstünlük sağladı. Serinin galibi Team Spartan 6 puanın sahibi oldu.

Haftanın ikinci maç gününde ilk karşılaşma Şahangiller Espor ve Sangal Esports mücadelesine sahne oldu. İlk maçın uzatmaya gittiği seride Sangal Esports 2-0'lık üstünlük sağladı. Galip taraf olan Sangal Esports haftayı 6 puanla kapattı. Günün ikinci serisinde Haxr.com Esports ve Çamlıca Espor'un mücadelesini izledik. Haftanın son serisinin kazananı 2-0 ile Çamlıca Espor oldu. Haftanın son maçıyla birlikte 6 puanı hanesine yazdıran ekip Çamlıca Espor oldu.

Intel ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası 1. Hafta 1. Gün Sonuçları

fastPay Wildcats 1 - 1 XFlow Esports

Mirage: 16 - 10 | Train: 14 - 16

MAGNEW 0 - 2 Team Spartan

Inferno: 10 - 16 | Overpass: 8 - 16

Intel ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası 2. Hafta 2. Gün Sonuçları

Şahangiller Espor 0 - 2 Sangal Esports

Vertigo: 16 - 19 | Inferno: 7 - 16

Haxr.com Esports 0 - 2 Çamlıca Espor

Dust2: 12 - 16 | Train: 16 - 14

Intel ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası 1. Hafta Puan Durumu

Team Spartan | 6

Sangal Esports | 6

Çamlıca Espor | 6

fastPay Wildcats | 3

XFlow Esports | 3

Haxr.com Esports | 0

Şahangiller Espor | 0

MAGNEW | 0

Maç tekrarlarını kanalından izleyebilirsiniz. Puan durumuna, maç sonuçlarına ve gelecek karşılaşmalara ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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