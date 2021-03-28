INTEL ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası'nda ikinci hafta karşılaşmaları başlıyor!

INTEL ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası'nda birinci hafta maçlarının tamamlanması ardından ikinci hafta maç fikstürü yayımlandı.

INTEL ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası'nda birinci hafta maçlarının tamamlanması ardından ikinci hafta maç fikstürü yayımlandı.

8 takımın kıyasıya mücadele ettiği bu şampiyonada ilk günün maçı, fastPay Wildcats ve XFlow Esports arasında gerçekleşti. Oynanan maçlar sonucunda iki tarafında 1'er kez galip gelmesi sayesinde hanelerine 3'er puanlık ekleme yapıldı. İkinci oynanan maç ise MAGNEW ve Team Spartan arasında oldu, ikili arasında oynanan maçlarda galip gelen taraf Team Spartan olarak 6 puanı adının yanına yazdırdı.

İkinci günün ilk maçı olarak Şahangiller Espor ve Sangal Esports karşı karşıya geldi, burada ise Sangal Esports 2-0 galip gelerek 6 puanı hanesine kattı. İkinci ve son maç Haxr.com Esports ve Çamlıca Espor arasında gerçekleşti ve burada da Çamlıca Espor 2-0 galip gelerek 6 puanı kazandı.

İkinci haftanın maç fikstürü ise şu şekilde:

Güncel olarak Intel ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası 1. Hafta Puan Durumu:

Team Spartan | 6

Çamlıca Espor | 6

Sangal Esports | 5

fastPay Wildcats | 3

XFlow Esports | 3

Şahangiller Espor | 1

Haxr.com Esports | 0

MAGNEW | 0

Kaynak: Playerbros