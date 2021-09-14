Institut français Türkiye Jean-Paul Belmondo'yu anıyor

Sinemaseverler Fransız sinemasının önemli ustasının anısına Rio Macerası ve Çılgın Pierrot adlı filmlerini İnstitut français İstanbul şubesinde 16 Eylül'de ücretsiz izleyebilecekler.

Etkinliğin İstanbul ayağında sinema eleştirmeni, yazar ve gazeteci Atilla Dorsay da katılarak Belmondohakkında bir anma konuşması yapacak.

Rio Macerası

1964 yılında, yönetmenliğini Philippe de Broca'nın üstlendiği Rio Macerası'nda Fransız ordusunda askerolan Adrien, Brezilya'da kaçırılan nişanlısını bulmak için bir maceraya atılır. Tintin'in Kırık Kulak adlıhikayesinin serbest bir uyarlaması olduğu söylenmektedir. Bu filmde, Belmondo kovalamacalarda veakrobasileriyle öne çıkıyor. Ona çok yakışan bu rol, kariyerinde bir dönüm noktasıdır.

Çılgın Pierrot

Belmondo'nun Jean-Luc Godard ile işbirliği yaptığı son filmi, 1965'te Anna Karina ile birlikte rol aldığıefsanevi Çılgın Pierrot. Zengin bir kadınla evli olan ve hayatından sıkılmış olan Ferdinand'ı oynuyor. Birakşam, beş yıl önce tanıdığı bir öğrenci olan Marianne ile karşılaşır. Karısını terk ederek onunla aşkyaşamaya başlar. Ancak karanlık işlere bulaşan Marianne, çifti gizlilik içerisinde yaşamaya zorlar.

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