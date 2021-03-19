Instagram, veri gizliliğini en fazla ihlal eden uygulama oldu
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Instagram, veri gizliliğini en fazla ihlal eden uygulama oldu

19.03.2021 19:38 | Son Güncelleme: 19.03.2021 19:43
Instagram, veri gizliliğini en fazla ihlal eden uygulama oldu

Bulut depolama şirketi pCloud, uygulamaların veri gizliliği politikasını inceledi. Şirket yaptığı araştırmada, Instagram'ın kullanıcı verilerinin yüzde 79'unu toplayıp paylaştığını ortaya koydu.

Bulut depolama şirketi pCloud, son zamanlarda veri gizliliği politikaları gündeme gelen uygulamaları inceledi. Şirket yaptığı araştırmada detaylı bir veri ortaya koydu.

VERİLERİN YÜZDE 79'UNU KULLANIYOR

Kirşetin yöneticisi Ivan Dimitrov tarafından paylaşılan araştırmada, Instagram'ın kullanıcılarının arama geçmişi, konum, kişiler ve finansal bilgiler de dahil kişisel verilerinin yüzde 79'unu topladığını ve üçüncü taraflarla paylaştığını ortaya koyuldu. Dimitrov, açıklamasında şunları kaydetti:"Uygulamaya kaydolurken toplanmasını kabul ettiğiniz tüm bilgiler, onların yararları için analiz edilebilir ve hatta paylaşılabilir. Arama geçmişinizden, konumunuza, banka işlemleri detaylarınıza, rehber detaylarınıza ve fitlik seviyenize her şey uygulamaların depolaması, kullanması ve satması için değerli olabilir."

TELEGRAM VE SİGNAL GÜVENLİ UYGULAMALARDAN

Bir milyardan fazla kullanıcısı olan Instagram'ın verileri bu denli kullanıyor olması endişe yaratırken, kişisel verileri en fazla paylaşan ikinci uygulama da Instagram'ın ana şirketi Facebook olarak kayıtlara geçti. Platformun, kullanıcı verilerinin yüzde 57'sini aralarında şirketle ilişkili diğer firmaların da dahil olabileceği üçüncü taraflarla paylaştığı belirtildi. Listede, Uber Eats, Deliveroo, LinkedIn, Trainline, YouTube, Duolingo ve eBay da bulunurken, Just Eat, Grubhub ve My McDonald hiçbir kullanıcı verisini paylaşmayan birkaç uygulama arasında yer aldı. Kullanıcıların verilerini koruyan uygulamalar arasında ayrıca, Signal, Telegram, BBC iPlayer ve Netflix de bulunuyor.

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