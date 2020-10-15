Instagram profilime kim baktı? Instagram profilime kimler girdi?
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Instagram profilime kim baktı? Instagram profilime kimler girdi?

15.10.2020 14:19 | Son Güncelleme: 15.10.2020 14:23
Instagram profilime kim baktı? Instagram profilime kimler girdi?

Instagram, sosyal medya uygulamaları arasında en çok dikkat çekenler arasında yer alıyor. Hal böyle olunca Instagram temelli farklı uzantılar ve uygulamalar da zaman içinde türedi. Bunlardan en çok dikkat çekeni ise Instagram profilime bakanların kim olduğunu belli eden uygulama.

Instagram uygulamsında en merak edilenlerdne birise de uygulama da yer alan profilimize kimerin girip çıktığı. Günlük hayatımızda bile tartışmalara konu olan ve merak edilen bu özelliği Instagram bize kendisi sağlamıyor. Bu sebeple farklı mecralardan yardım almak farz oluyor.

Instagram profilime kim baktı? Instagram profilime kimler girdi?

INSTAGRAM PROFİLİNİZE KİMLER BAKTI?

Eğer Instagram profiliniz ve bu uygulama sizin için gerçekten önemliyse genelde profilinizi ziyaret eden insanları da önemser hale geliyorsunuz. Bu sebeple bu tarz profilime kim baktı uygulamaları sizin için önemli hale geliyor. Peki gerçekten böyle uygulamalarla verimli sonuç almak mümkün mü? Gerçekten profilinize gelen insanları görüp tespit edebiliyor musunuz?

INSTAGRAM PROFLİME KİM BAKTI' UYGULAMALARI GERÇEK Mİ?

Instagram pek tabii herkesin de bildiği gibi kendi içinde bir dünya. Hal böyle olunca insanların uygulama için merakları farklı olabiliyor. Özellikle Instagramın bu özelliği en çok merak edilen özelliklerin başında geliyor. Peki bu uygulamalar ne kadar gerçek? Gerçeği söylemek gerekirse Instagram biz lkullanıcılara henüz bu tarz bir özellik sunmuyor. Yani Instagram profilimize kimlerin baktığını resmi bir eklenti ya da uygulama üzerinden sunmuyor. Bu amaca hizmet eden farklı uygulamalar android de IOS mağazalarında mevcut. Ancak kullanıcılar bilgi güvenliği sebebiyle bu app'lere pek yanaşmıyor.

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