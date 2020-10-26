İnstagram profil fotoğrafı büyütme nasıl olur? İnstagram pp büyütme nasıl yapılır?
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İnstagram profil fotoğrafı büyütme nasıl olur? İnstagram pp büyütme nasıl yapılır?

26.10.2020 16:56 | Son Güncelleme: 26.10.2020 17:01
İnstagram profil fotoğrafı büyütme nasıl olur? İnstagram pp büyütme nasıl yapılır?

Popüler bir platform olan instagram uygulamsında profil fotoğrafı büyütmek artık çok kolay. Peki instagram profil fotoğrafı nasıl büyültülür? Instagram pp büyütme nasıl olur?

Günümüzün popüler uygulamalarından biri olan instagram uygulamasında bir başka kişinin profil fotoğrafını büyütmek artık çok kolay bir hale geliştir. Peki instagram profil fotoğrafı nasıl büyültülür? Instagram pp büyütme nasıl olur?

INSTAGRAM PROFİL FOTOĞRAFI NASIL BÜYÜTÜLÜR?

Uygulama indirmeden daha kısa sürede, daha güvenli ve pratik şekilde sadece profil resmini büyütmek istediğiniz kişinin kullanıcı adını yazıp profil resmini büyütebilirsiniz. Bunun için alt kısımdaki kutucuk içeriğine kullanıcı adını yazıp sonrasında büyüt işaretine tıklamanız yeterlidir. Kısa sürede profil fotoğrafının full hd görüntüsü eklenmiş olacaktır. Dilerseniz bu fotoğrafı telefonunuza indirebilir veya fotoğrafa zoom yapabilirsiniz. Fotoğrafını büyütmek istediğiniz kullanıcıya herhangi bir bildirim gitmemektedir.

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