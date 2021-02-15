Instagram paylaşımları olay oldu: Aşk bazen onun saçını boyamaktır!

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Rol aldığı Gossip Girl adlı diziyle adını duyuran Blake Lively, Instagram sayfasında, oyuncu kocası Ryan Reynolds'a saçlarını boyattığı bir videoyu paylaştı. Lively'nin bu eğlenceli videosuna takipçilerinden çok sayıda beğeni ve mesaj geldi.

'GİZLİ YETENEKLERİN ADAMI'

Lively'nin bir takipçisi "Şimdi bu aşk" derken, bir başkası da Ryan Reynolds'ı "gizli yeteneklerin adamı" olarak tanımladı. Bir başka takipçisi de Lively ile Reynolds'ı sevdiğini yazıp, çiftin Sevgililer Günü'nü kutladı. Blake Lively'nin bir başka takipçisi de "Reynolds'ın yapamadığı şey var mı?" diye sordu.

2012'DE EVLENDİLER

Hollywood'un en mutlu çiftlerinden biri olarak nitelendirilen Blake Lively ile Ryan Reynolds, 2011 yılından bu yana birlikteler. Çift, 2012 yılında evlendi. Çiftin düğün mekanı olarak seçtikleri yer bir süre önce tartışma konusu olmuştu.

DÜĞÜN MEKANI TARTIŞMA KONUSU OLDU

Çift geçen yıl yaptıkları bir açıklamada 2012 yılında hayatlarını birleştirdikleri düğün için pişman olduklarını ve herkesten özür dilediklerini açıklamıştı. Bu pişmanlığın nedeni ise evlenmek değil elbette. 43 yaşındaki Reynolds iye 32 yaşındaki Lively'nin üzüntüsünün nedeni düğün için seçtikleri mekan.

ÖZÜR DİLEDİLER

Fast Company'ye verdiği röportajda Ryan Reynolds, 2012'deki düğünlerini Güney Carolina'daki Boone Hall adlı plantasyonda gerçekleştirdiği için pişman olduğunu söyledi. Bunun nedeni ise çiftin hayatlarını birleştirdiği o plantasyonda bir zamanlar siyahi kölelerin acımasız koşullar altında çalıştırılmış olması.

BÜYÜK TRAJEDİLER BARINDIRAN BİR MEKAN

Ryan Reynolds bu konuda "Bu, bizim her zaman çok üzgün hissedeceğimiz bir durum" diye konuştu. Ünlü oyuncu, o dönemde plantasyona baktıkları zaman gördükleri şeyin bir düğün mekanı olduğunu belirtti. Ama sonradan o mekana baktıklarında, geçmişinde büyük trajediler barındıran bir yer gördüklerini de sözlerine ekledi.

ELEŞTİRİ ALDILAR

Ryan Reynolds ve Blake Lively, o dönemde de bazı çevreler tarafından, birçok siyahi kölenin insanlık dışı koşullarda çalıştırıldığı, kan ve gözyaşı dolu bu plantasyonda düğün yaparak orayı normalleştirdikleri için eleştirilmişti.

PİŞMANLIK DUYDUKLARINI SÖYLEDİLER

Ünlü çiftin düğün mekanı olarak seçtikleri için şimdi pişmanlık duyduğu bu plantasyon 19'uncu yüzyılda Henry ve John Horlbeck'e aitti. 1850'li yıllarda bu plantasyonda sadece 85 köle çalıştırılarak yılda 4 milyon dolayında tuğla üretildiği belirtiliyor.

KÖTÜ GÜNLERİN İZLERİ HALA ORADA

Plantasyon daha sonra bir prens tarafından satın alındı. 1950'lerden sonra da McRae ailesine ait oldu. Bu aile çok geniş bir arazi üzerinde kurulu olan plantasyonu turizm amaçlı turlara açtı. Bir zamanlar plantasyonda çalışan kölelerin kaldığı barakalar hala arazi üzerinde varlığını sürdürüyor.

ÜNLÜ FİLMDE DE ÇEKİM MEKANI OLARAK KULLANILDI Boone Hall adlı plantasyon, 2004 yılında Ryan Gosling ile Rachel McAdams'ın başrollerini üstlendiği The Notebook adlı filmde de çekim mekanı olarak kullanılmıştı.

ÜÇ TANE KIZLARI VAR

Blake Lively ile Ryan Reynolds'ın Inez, James ve Betty adında üç tane kızı bulunuyor.

Kaynak: Hürriyet