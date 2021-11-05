Instagram Meta nedir? Facebook, Instagram'da neden META yazıyor? sorularının yanıtı sosyal medya platformu kullanıcıları tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Zuckerberg, şirketin odağını , insanların avatarları ve sanal gerçekliği kullanarak dijital olarak etkileşime girdiği sanal bir alan olan bir metaverse geliştirmeye kaydırdığını açıklarken, yeniden markalaşmayı hedeflediğini belirtti.

META NE DEMEK?

"Metaverse" kelimesi, "meta" (ötesinde anlam) ve "evren" önekinin bir portmantosudur; terim tipik olarak algılanan bir sanal evrene bağlı kalıcı, paylaşılan, 3D sanal alanlardan oluşan, gelecekteki internet yinelemesi kavramını tanımlamak için kullanılır.

INSTAGRAM META NEDİR?

Geçen hafta Facebook şirketi isim değişikliğine giderek yeni adının "Meta" olacağını duyurmuştu. Instagram ve WhatsApp'a gelen son güncellemelerle bu uygulamaların beta sürümlerinde de Facebook isminin kaldırıldığı ve yerine "Meta" adının geldiği görüldü. Bazı kullanıcılar yaşanan teknik aksaklığın bu güncellemeye bağlı olabileceğini iddia ederken İnstagram yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı.

META NEDİR, TÜRKÇESİ NE DEMEK?

WhatsApp ve Instagram'ın başlangıç ekranında bir süredir "From Facebook" ibaresi yer almakta. Ancak şirketin adının "Meta" olarak değişmesi ile birlikte bu yazı da değişti. Bunun üzerine bu ifadenin Türkçe anlamı merak edilmeye başladı. Meta kelimesi Yunanca "sonra, öte" gibi anlamlara gelen bir ifadedir. "Metaverse" kelimesi, "meta" (ötesinde anlam) ve "evren" önekinin bir portmantosudur; terim tipik olarak algılanan bir sanal evrene bağlı kalıcı, paylaşılan, 3D sanal alanlardan oluşan, gelecekteki internet yinelemesi kavramını tanımlamak için kullanılır. Kurum bünyesinde Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger gibi sosyal medya uygulamaları yer alıyor.

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