Instagram'ın CEO'su, Selena Gomez'den Platforma Geri Dönmesini İstedi

Instagram CEO'su Adam Mosseri, BBC Radio 1'in Newsbeat adlı programına katıldı. Selena Gomez'in uygulamayı telefonundan silmesi konusunda konuşan Mossen, Gomez'in bu kararından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını ve kendisini depresif hissettiğini açıkladı.

Mosseri, Gomez'e de seslenerek "Platform ile ilgili özel bir şeyi beğenmiyorsa bunu konuşmak isterim. Biz eleştiriye açığız, bunu tartışmak isterim" açıklamasında bulundu. Bilindiği üzere Selena Gomez, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Instagram hesabını dondurduğunu ve bir şeyler paylaşmak isterse asistanının hesabını kullandığını açıklamıştı.

Gomez; Instagram'ın özgüvenini zedelediğini ifade etmiş, çok fazla kullandığı bu uygulamanın gençlere zararlı olduğunu ve uygulamanın kendisine de zarar verdiğini düşündüğünü belirtmişti. Gomez, "Zamanı yorumları okumaya harcamak çok üzücü. Bunları okuyup görmek, kendim ve bedenim hakkında kötü hissettiriyordu" ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medya platformları için Selena Gomez gibi sanatçılar kritik öneme sahipler. Takipçi sayısı çok ve takipçileri üzerinde etkisi yüksek bu isimler, platformdan ayrılmaları hâlinde ciddi etkiler yaratabiliyorlar. Adam Mosseri'nin açıklamaları da bu etkinin gücünden kaynaklanmış olabilir.