Akıma uyan Fahriye Evcen, el dansıyla sosyal medyaya damga vurdu
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Fahriye Evcen, Ebru Akel, Magazin

Akıma uyan Fahriye Evcen, el dansıyla sosyal medyaya damga vurdu

Karan adını verdikleri bebeğini dünyaya getirdikten sonra kendisini kapatan Fahriye Evcen, virüs nedeniyle 'evde kal' mesajı vererek el hareketleriyle Ebru Akel'e meydan okudu.

31.03.2020 08:32 | Son Güncelleme: 31.03.2020 08:36
Akıma uyan Fahriye Evcen, el dansıyla sosyal medyaya damga vurdu

29 Haziran 2017'de meslektaşı Burak Özçivit ile nikah masasına oturan ve geçtiğimiz sene Nisan ayında ilk bebeği Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından takipçilerine 'evde kal' mesajı vermek için bir dans meydan okuması yaptı.

EL DANSIYLA MEYDAN OKUDU

Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesinin ardından evinden çıkmayan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medyada hızla yayılan akımlara dahil oldu. Makyajsız haliyle kamera karşısına geçen ve el dansı ile herkesin dikkatini çeken Evcen, Ebru Akel'e meydan okumayı da ihmal etmedi. Sosyal medya hesabını çok aktif kullanmayan güzel oyuncu meydan okuduğu video kısa sürede sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Instagram hesaplarındaki akımlara uyan Fahriye Evcen, el dansıyla Ebru Akel'e meydan okudu

"HAYAT EVE SIĞAR"

Salgın nedeniyle vakitlerini çocuklarıyla evde geçiren ikili, önceki gün birlikte poz vererek "Lütfen evde kal, hayat eve sığar" demişti. Çiftin uzun bir aradan sonra birlikte verdiği poz, 1 milyon 100'den fazla kişi tarafından beğenilmişti.

Instagram hesaplarındaki akımlara uyan Fahriye Evcen, el dansıyla Ebru Akel'e meydan okudu
Akıma uyan Fahriye Evcen, el dansıyla sosyal medyaya damga vurdu

Haberin Videosu:

Fahriye Evcen, el dansıyla sosyal medyaya damga vurdu
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