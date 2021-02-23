Instagram en çok takipçi kimin? En çok takipçisi olan ünlüler kimler? En çok takipçisi olan Türk oyuncular!
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Instagram'da en çok takipçi sayısı olan ünlüler! Instagram en çok takipçi kimin? En çok takipçisi olan ünlüler kimler? En çok takipçisi olan Türk oyuncular!
INSTAGRAM EN ÇOK TAKİPÇİ KİMİN?
1 @cristiano Cristiano Ronaldo 251 Futbolcu POR
2@arianagrande Ariana Grande 203 Müzisyen ve aktris ABD
3 @therock Dwayne Johnson 199 aktör ve profesyonel dövüşçü ABD
4 @kyliejenner Kylie Jenner 196 Reality Show karakteri ve İş kadını ABD
5 @selenagomez Selena Gomez 194 Müzisyen ve Aktris ABD
6 @kimkardashian Kim Kardashian 186 Reality TV şov karakteri ve iş kadını ABD
7 @leomessi Lionel Messi 164 Futbolcu ARG
8 @beyonce Beyoncé 153 Müzisyen ABD
9 @justinbieber Justin Bieber 145 Müzisyen
10 @natgeo National Geographic
11 @neymarjr Neymar 141 Futbolcu
TÜRKİYE'DE EN ÇOK TAKİPÇİSİ OLAN KİŞİLER
Dünyada da büyük hayran kitlesi bulunan "Nusret", 33,5milyon takipçisiyle birinci oldu.
Czn Burak ise listede 2. sırada.
Paylaşımları ile dikkat çeken Hande Erçel 3. sırada yer almakta.
16,8 milyon takipçisi olan Burak Özçivit ise listede 4. sırada.
Türk televizyonun başarılı ismi Acun Ilıcalı,13,2milyon takipçi ile listede 5. sırada.