Instagram'da 2 milyon takipçiye ulaşan Aslıhan Güner, sevenlerine teşekkür etti Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde "Yıldız" karakterini canlandıran Aslıhan Güner, Instagram'da 2 milyon takipçiye ulaştı ve sevenlerine bir teşekkür mesajı yayımladı.

Show TV'de 14 Eylül 2019'dan beri yayımlanan ve her hafta reytinglerde rekor kıran Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın güzel oyuncusu Aslıhan Güner, dizide canlandırdığı karakterle izleyenlerin beğenisini topladı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla hayranlarının ilgisini çeken güzel oyuncu, Instagram hesabında 2 milyon takipçiye ulaştı.

SEVENLERİNE TEŞEKKÜR MESAJI YAYIMLADI

Bu gelişmeyi yine Instagram'da paylaştığı fotoğraf ile kutlayan güzel oyuncu, "2M... Biraz ışıltı... Koskocamannn Teşekkür" notunu düştü. Aslıhan Güner'in bu karesine hayranlarından binlerce beğeni ve yorum yağdı.

ASLIHAN GÜNER KİMDİR?

17 Aralık 1987'de dünyaya gelen Aslıhan Güner, çocukluk yıllarından itibaren hayalini kurduğu oyunculuğa Barış Manço Kültür Merkezi'nde gördüğü eğitimle adım atmıştır.

Aslıhan Güner'in henüz 16 yaşındayken The İmam filmi ile başlayan ekran macerası, Selena, Çemberimde Gül Oya, Kuzey Rüzgarı, Asi, Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam, Her Şey Yolunda Merkez, Kızıl Elma, Kehribar ve Diriliş: Ertuğrul ile devam etti. Güner, The İmam, Sümela'nın Şifresi, Moskova'nın Şifresi: Temel, Ver Kaç ve Akıllara Seza adlı sinema filmleriyle beyazperde de başarısını ortaya koydu.

2002 yılından beri ekranlarda yer alan oyuncu asıl çıkışını Diriliş Ertuğrul dizisinde oynadığı Karaca karakteriyle yakaladı.Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu'da da çok geniş bir kitlesi bulunan ünlü oyuncu, şu sıralar Ordu'da çekilen ve Show TV ekranlarında yayınlanan 'Kuzey Yıldızı' dizisinde başrolde yer almaktadır.