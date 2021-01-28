Instagram'da her gördüğünüze inanmayın
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Instagram'da her gördüğünüze inanmayın

28.01.2021 17:47 | Son Güncelleme: 28.01.2021 17:51
Instagram'da her gördüğünüze inanmayın

Kısa bir süre önce ikinci kez anne olan ve eski görüntüsüne henüz geri dönemeyen Maria Fowler, sosyal medyanın kadınlara dayattığı güzellik anlayışını eleştirdi.

Kısa bir süre önce ikinci kez anne olan ve eski görüntüsüne henüz geri dönemeyen Maria Fowler, sosyal medyanın kadınlara dayattığı güzellik anlayışını eleştirdi.

Fowler, takipçilerinden, Instagram'da paylaşılan görüntülerin ne kadar manipüle edildiğine dair mesajlar aldığını belirterek bu konuyu uygulamalı olarak gösterdi.Doğal haliyle düzeltilmiş görüntüsünü yan yana koyan Maria Fowler, bunu yapıp yapmamamın bir tercih olduğunu belirterek "Kimseyi utandırmak istemiyorum. Herkesin bunu yapmak için sebepleri var. Bu toplum olabilir, güvensizlik olabilir, çeşitli nedenler olabilir" diye yazdı.Görüntüsünü düzeltip kusurlarını yok ettiği videosunu paylaşmanın önemli olduğunu düşündüğünü belirten Maria Fowler, birçok kadının kendi görüntüsünü, Instagram'da gördüğü görüntülerle kıyasladığını da ekledi.Maria Fowler, Instagram'ın bir yanılsama, bir aldatmaca olduğunu belirtip "Kendiniz olun, mutlu olun çünkü siz gerçeksiniz ve siz güzelsiniz" diye yazdı.34 yaşındaki Maria Fowler, bir süre önce Instagram'ın özellikle de doğum yapmış kadınların kısa sürede nasıl görünmeleri gerektiği konusunda bir baskı unsuru olduğunun altını çizmişti. Dört yaşında Evie ve üç aylık Nellie adlı iki kızı bulunan Fowler, Instagram sayfasında sık sık hamilelik sonrası değişen görüntüsü filtreler ve inceltici uygulamalar kullanmadan paylaşıyor.

Kaynak: Hürriyet

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