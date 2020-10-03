Instagram'da canlı yayın yapan oyuncu Stacey Solomon, bacağını açınca taytı yırtıldı
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Instagram'da canlı yayın yapan oyuncu Stacey Solomon, bacağını açınca taytı yırtıldı

03.10.2020 15:26 | Son Güncelleme: 03.10.2020 15:58

İngiliz oyuncu Stacey Solomon, sosyal medya hesabından canlı yayın açıp takipçileriyle sohbet ederken talihsiz bir kaza yaşadı. Canlı yayında dans ederken taytı yırtılan oyuncu, gülerek sohbet etmeye devam etti.

Oluşan yırtığı fark etmeyen 31 yaşındaki İngiliz oyuncu ve televizyon yıldızı Stacey Solomon, yayına devam ett. Çoğu takipçisinin uyarmadığı Solomon'a bazı takipçileri özel mesaj atarak taytının bacak arasının yırtıldığını söyledi. Solomon ise yaşadığı kazaya gülerek karşılık verdi.

Solomon,sohbet bittikten sonra yaptığı paylaşımda "Tüm mesajlarınızı okuduktan sonra bacak aramda delik açıldığını fark ettim" dedi. Instagram'da 3,7 milyon takipçisi bulunan ünlü isim, paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Instagram'da canlı yayın yapan oyuncu Stacey Solomon, bacağını açınca taytı yırtıldı

İşte Solomon'un binlerce beğeni alan pozları...

Instagram'da canlı yayın yapan oyuncu Stacey Solomon, bacağını açınca taytı yırtıldı
Instagram'da canlı yayın yapan oyuncu Stacey Solomon, bacağını açınca taytı yırtıldı
Instagram'da canlı yayın yapan oyuncu Stacey Solomon, bacağını açınca taytı yırtıldı
Instagram'da canlı yayın yapan oyuncu Stacey Solomon, bacağını açınca taytı yırtıldı
Instagram'da canlı yayın yapan oyuncu Stacey Solomon, bacağını açınca taytı yırtıldı
Instagram'da canlı yayın yapan oyuncu Stacey Solomon, bacağını açınca taytı yırtıldı
Haber Yorumları (1)
BENCE: çok çirkinmiş.
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