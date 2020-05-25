Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu Sosyal medya hesabından Survivor'dan elenen Ersin Korkut ve Mert Öcal ile canlı yayın yapan Acun Ilıcalı, yayını kapatmayı unutunca konuşmaları tüm takipçileri tarafından duyuldu.

Survivor 2020'nin çekimleri için Dominik'te olan Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınlara devam ediyor. Son olarak yarışmadan elenen Ersin Korkut ve Mert Öcal ile canlı yayın yapan Ilıcalı, yayını kapatmayı unuttu.

KONUŞMALARINI HERKES DUYDU

Yarışmanın yeni bölümü başlamadan önce yaptığı Instagram canlı yayını programda da yayınlanan Acun Ilıcalı, Mert ve Ersin'e hayranlarından gelen soruları sordu. Binlerce kişinin izlediği canlı yayında bir de talihsiz kaza yaşandı. Yayını kapatmayı unutan Acun Ilıcalı ve Mert'in konuşmaları herkes tarafından duyuldu.

İkili arasında geçen konuşmalarda Mert, Acun'a yayının faydalı olup olmayacağını soruyor. Acun ise "Muazzam bir yayın oldu. İkinizin de olması çok faydalıydı" diyor.