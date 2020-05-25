Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu

Sosyal medya hesabından Survivor'dan elenen Ersin Korkut ve Mert Öcal ile canlı yayın yapan Acun Ilıcalı, yayını kapatmayı unutunca konuşmaları tüm takipçileri tarafından duyuldu.

25.05.2020 11:54 | Son Güncelleme: 25.05.2020 12:08

Survivor 2020'nin çekimleri için Dominik'te olan Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınlara devam ediyor. Son olarak yarışmadan elenen Ersin Korkut ve Mert Öcal ile canlı yayın yapan Ilıcalı, yayını kapatmayı unuttu.

KONUŞMALARINI HERKES DUYDU

Yarışmanın yeni bölümü başlamadan önce yaptığı Instagram canlı yayını programda da yayınlanan Acun Ilıcalı, Mert ve Ersin'e hayranlarından gelen soruları sordu. Binlerce kişinin izlediği canlı yayında bir de talihsiz kaza yaşandı. Yayını kapatmayı unutan Acun Ilıcalı ve Mert'in konuşmaları herkes tarafından duyuldu.

İkili arasında geçen konuşmalarda Mert, Acun'a yayının faydalı olup olmayacağını soruyor. Acun ise "Muazzam bir yayın oldu. İkinizin de olması çok faydalıydı" diyor.

Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu Magazin
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
Ünlü model, kilo eleştirilerine ateşli pozuyla cevap verdi Magazin
Ünlü model, kilo eleştirilerine ateşli pozuyla cevap verdi
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu Magazin
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
Cem Uzan torun sahibi oldu Magazin
Cem Uzan torun sahibi oldu
Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu Magazin
Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu
56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı Magazin
56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı
İrem Derici'den sanat camiasını kızdıracak sözler: 10 milyon TL param olsa şarkıcılığı bırakırım
İrem Derici'den sanat camiasını kızdıracak sözler: 10 milyon TL param olsa şarkıcılığı bırakırım
3 buçuk aylık hamile olan Sinem son haliyle beğeni rekoru kırdı
3 buçuk aylık hamile olan Sinem son haliyle beğeni rekoru kırdı
Genç milyarder, yatak pozlarıyla milyonları kendine hayran bıraktı
Genç milyarder, yatak pozlarıyla milyonları kendine hayran bıraktı
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Dominik'te bulunan Acun Ilıcalı Ramazan ayında yoksul aileleri unutmadı
Dominik'te bulunan Acun Ilıcalı Ramazan ayında yoksul aileleri unutmadı
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov
Sadece sosyal medya paylaşımlarından aylık 600 bin lira kazanıyor
Sadece sosyal medya paylaşımlarından aylık 600 bin lira kazanıyor
Haluk Levent ile Mahsun Kırmızıgül, Twitter'da gençlik fotoğraflarını yarıştırdı
Haluk Levent ile Mahsun Kırmızıgül, Twitter'da gençlik fotoğraflarını yarıştırdı
Çıplak pozlarıyla bir döneme damga vuran mankenden buruk bayram mesajı
Çıplak pozlarıyla bir döneme damga vuran mankenden buruk bayram mesajı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu
Seda Sayan, tanıştığı erkeklerden neden T.C numarası istediğini anlattı
Seda Sayan, tanıştığı erkeklerden neden T.C numarası istediğini anlattı
Acun Ilıcalı, Darülaceze sakinlerine bir kamyon çikolata gönderdi
Acun Ilıcalı, Darülaceze sakinlerine bir kamyon çikolata gönderdi
Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'a köpeği Mess'in ölüm haberini nasıl verdiğini anlattı
Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'a köpeği Mess'in ölüm haberini nasıl verdiğini anlattı
Sıla, daha önce yaşadığı Instagram canlı yayın kazasıyla dalga geçti
Sıla, daha önce yaşadığı Instagram canlı yayın kazasıyla dalga geçti
İkili mücadelede Acun'u deviren Aycan'dan net mesaj: Sahada iyi durun
İkili mücadelede Acun'u deviren Aycan'dan net mesaj: Sahada iyi durun
Survivor Sercan'dan Beşiktaşlı yıldızla ilgili itiraf: Ona başkanım diyorum
Survivor Sercan'dan Beşiktaşlı yıldızla ilgili itiraf: Ona başkanım diyorum
Ebru Şallı, oğlunun mezarını ziyaret edebilmek için başvuruda bulundu
Ebru Şallı, oğlunun mezarını ziyaret edebilmek için başvuruda bulundu
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı
Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Mustafa Topaloğlu'ndan annesini kaybeden Bülent Ersoy'u kızdıracak sözler
Mustafa Topaloğlu'ndan annesini kaybeden Bülent Ersoy'u kızdıracak sözler
Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme kapattı
Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Mfö Hazal Kaya Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Lionel Messi Ivan Obradovic Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Milli Ankara Bayram Antalya
Şu an buradasınız: Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.5.2020 12:08:47. #1.14#
title