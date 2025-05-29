İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor? 29 Mayıs Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?

İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor? 29 Mayıs Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medya devi Instagram, teknik sorunlar veya yoğunluk nedeniyle zaman zaman erişim sorunları yaşayabiliyor. 29 Mayıs Perşembe tarihinde Instagram'a giriş yapamayan kullanıcılar, sorunun kaynağını merak ediyor. Peki, İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 29 Mayıs Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?

Günümüzde birçok kişi, haberleri, güncel olayları ve sosyal etkileşimleri Instagram üzerinden takip etmektedir. Ancak, platformun teknik altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle zaman zaman çökme durumları meydana gelebilmektedir. Bu durumda kullanıcılar, hesaplarına erişimde zorluk yaşayabilir, güncellemeleri göremez veya paylaşımlarda bulunamazlar. Peki, İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 29 Mayıs Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Detaylar haberimizde..

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

İnstagram uygulamasını kullanırken erişim sorunu ile karşılaşan vatandaşlar, sorun için çözüm aramakta. İnstagram tarafından henüz resmi açıklama gelmezken vatandaşlar sorunun kaynağını merak etti. İnstagram'a giriş yapamama nedeniniz kendi internet ağınız gibi sorunlardan kaynaklı olmakla beraber teknik genel bir sorun da olabilir. Raporlara bakıldığında ise 29 Mayıs Perşembetarihinde İnstagram'da herhangi bir sorun gözükmüyor.

İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 29 Mayıs Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Trump: Putin bizimle oyun oynuyorsa farklı davranacağım

Trump, Putin'i açık açık tehdit etti: Eğer oyun oynuyorsan...
Rusya: Ukrayna'ya 2 Haziran'da İstanbul'da görüşmek için teklifte bulunduk

Putin'den Zelenski'ye yeni teklif! Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası

Mide bulandıran yasak aşk skandalının aktörlerine ilk ceza
Suudi Arabistan'da Prens Selman'a karşı isyan başlattılar

Suudi Arabistan'da Prens Selman'a karşı isyan başlattılar
Yunan istihbaratına ateş açıldı, saldırının arkasından ünlü Türk çete çıktı

Yunan istihbaratına ateş açıldı, saldırının arkasından ünlü Türk çete çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeniden Refah Partisi'nden 'Yeni Anayasa' çıkışı: Ancak bu şartla destek veririz

Yeni Anayasa çalışmasına tek şartla destek verecek
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İtirafçı olan İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı

İtirafçı olan ortağından İmamoğlu'nu zora sokacak ifade
Okul kantininde Kuran'a büyük saygısızlık! Veliler ayağa kalktı

Okul kantininde Kuran'a büyük saygısızlık! Veliler ayaklandı
Bolu'da gece saatlerinde büyük kavga

Sokak ortasında birbirlerine girdiler, mahallelinin tepkisi sert oldu
MEVA sistemiyle usulsüz tapu ve kira işlemleri tek tek tespit ediliyor

Tüm Türkiye genelinde inceleme başlatıldı
Melike Şahin Avrupa turnesi dönüşü doğal halini paylaştı

Uçakta doğal halini paylaştı! Turne yorgunluğu yüzüne yansıdı
Mide bulandıran imalathane! Şalgama tuvalet suyu karışıyor

Mide bulandıran imalathane! Tuvalet suyu karışıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.