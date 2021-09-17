İnşattan düşen işçi, yola inen ambulans helikopterle sevk edildi
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel
MALATYA'nın Kuluncak ilçesinde, inşaatta çalıştığı sırada 3'üncü kattan düşen Mustafa Sevin (65), ambulans helikopterle kent merkezindeki hastaneye sevk edildi.
MALATYA'nın Kuluncak ilçesinde, inşaatta çalıştığı sırada 3'üncü kattan düşen Mustafa Sevin (65), ambulans helikopterle kent merkezindeki hastaneye sevk edildi.
Kuluncak ilçesi Kızılhisar Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Sevin, inşaatın 3'üncü katında çalıştığı sırada dengesini kaybederek yere düştü. Kanlar içerisinde kalan Sevin için 112 Komuta Merkezi'nden ambulans helikopter talep edildi. Mustafa Sevin, kara yoluna inen ambulans helikopterle 120 kilometre uzaklıkta bulunan Malatya'daki Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Sevin'in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.