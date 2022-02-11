İnsansız hava aracı 'Çakal' 15 kilo yük taşıyabiliyor

KIZILAY Lojistik Genel Müdürü Şevki Uyar, Gebze Teknik Üniversitesi Dronepark'ta geliştirilen ve 15 kilo yük taşıyabilen 'Çakal' isimli insansız hava aracını (İHA) inceleyerek, acil ve afet durumlarında kullanmak istediklerini söyledi.

Gebze Teknik Üniversitesi Dronepark'ta, Kızılay Lojistik çalışanları için teknik gezi düzenlenerek, afet ve acil anlarda dron kullanılmasına yönelik brifing verildi. Brifinge Kızılay Lojistik Genel Müdürü Şevki Uyar, Fly Bvlos Genel Müdürü Murat İslioğlu ile Kızılay Lojistik çalışanları katıldı. Gezinin ardından dronla gösteri uçuşu yapıldı.