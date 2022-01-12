İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi kötü ishal - Haberler
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İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi kötü ishal

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Koronavirüs salgını, dünya genelinde yeniden yükselişe geçti. Salgının artışında Omicron varyantının da etkili olduğu belirtiliyor. Salgınla ilgili araştırmalarına devam eden uzmanlar ise Omicron varyantındaki en etkili belirtiye ulaştı. Buna göre koronavirüsün Omicron varyantına yakalanan kişiler, ciddi derecede bir ishal ile karşı karşıya kalıyor.

Koronavirüs salgını başta ülkemizde olmak üzere dünya genelinde yeniden artış gösteriyor. Türkiye'de son 24 saatte yapılan 430 bin 253 testte 74 bin 266 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 137 kişi hayatını kaybederken, 39 bin 266 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bu rakamlarla birlikte, Türkiye'de bir günde ulaşılan en yüksek vaka sayısı da kayıtlara geçmiş oldu.

ÖKSÜRÜK, TAT VE KOKU KAYBI HALA ETKİLİ

Uzmanlar, koronavirüse yakalanan kişilerde görülen öksürük, koku ve tat kaybının hala etkili olduğunu ve bu belirtileri yaşayanların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. Ancak Omicron varyantının belirtileri üzerinde araştırmalarına devam eden uzmanlar, yeni sonuçlar elde etti.

KÖTÜ İSHAL GEÇİRENLER DİKKAT

Araştırmacılar, Omicron varyantının en etkili belirtilerinden birinin kötü ishal olduğunu tespit etti. Varyanta yakalanan insanların bir kaç gün sonra ishal olduğu belirtildi. Uzmanlar, Omicron varyantında hastane yatışlarının daha düşük olduğunu ancak bulaşın yüksek olduğunu ifade ediyor.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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