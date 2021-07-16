"İnsan yüzlü örümcek" görenleri şaşırttı
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"İnsan yüzlü örümcek" görenleri şaşırttı

Anadolu Ajansı / Erkan Erdoğan - Haberler | Güncel

Erzurum'da, Latince adı "thomisus onustus" olan "köşeli yengeç örümceği" görüntülendi.

Erzurum'da, Latince adı "thomisus onustus" olan "köşeli yengeç örümceği" görüntülendi.

Oltu ilçesinde yaşayan Ahmet Arslan, otomobiline bindiği sırada içeride, halk arasında "insan yüzlü örümcek" olarak da bilinen hayvanı gördü.

Örümceği cep telefonu kamerasıyla kaydeden Arslan, daha sonra internetten yaptığı araştırmada hayvanın "köşeli yengeç örümceği" olduğunu öğrendi.

Ahmet Arslan, AA muhabirine, ilk kez karşılaştığı farklı türdeki örümceği aracında görünce şaşırdığını söyledi.

Üzerinde insan yüzüne benzer şekli görünce cep telefonu kamerasıyla kayıt yaptığını anlatan Arslan, "Kameraya çektikten sonra zarar vermeden doğal ortamına bıraktım." dedi.

'İnsan yüzlü örümcek' görenleri şaşırttı
'İnsan yüzlü örümcek' görenleri şaşırttı
'İnsan yüzlü örümcek' görenleri şaşırttı
'İnsan yüzlü örümcek' görenleri şaşırttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Erdoğan

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