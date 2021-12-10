İnsan Hakları Kurulu'ndan Vali Işık'a Ziyaret

"10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" nedeniyle İl İnsan Hakları Kurulu Vali Mehmet Alpaslan Işık'ı makamında ziyaret etti.

10 Aralık 2021 Cuma günü Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette İl İnsan Hakları Kurulu Başkanı Vali Yardımcısı Mehmet Özmen ve kurul üyeleri, kabullerinden dolayı Vali Mehmet Alpaslan Işık'a teşekkür ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Ziyarette konuklarıyla bir süre sohbet eden Vali Işık, "İnsan hakları konusunda, insana yaraşır bir şekilde yaşamın sürdürülmesi ve toplumsal huzur ve esenliğin sağlanabilmesi için devletin gösterdiği gayretli çalışmalar kadar, bireylerin de çevrelerindeki insanların hak ve hürriyetlerine, saygı ve hoşgörü göstermeleri de büyük önem arz ermektedir. Bu vesileyle her alanda insan haklarının ön planda tutulduğu ve korunduğu güvenli bir gelecek temennisiyle "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutluyor, bütün vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler dilerim. " dedi.

İl İnsan Hakları Kurulu Başkanı Vali Yardımcısı Mehmet Özmen, Karaman Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, Valilik Hukuk İşleri Şube Müdürü Recep Kılınç, Dr. Öğretim Üyesi Büşra Çeliköz ve Hazine Avukatı Serap Çalışkan'dan oluşan İl İnsan Hakları Kurul üyelerine ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Vali Mehmet Alpaslan Işık, çalışmalarında başarılar diledi.

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