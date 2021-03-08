İnsan, Diğer Gezegenlerde Kaç Saniye Yaşayabilir?

Diğer gezegenlerde yaşamak insanoğlunun en büyük merak ve isteklerinden biri çünkü Dünya artık insanlara küçük gelmeye başladı.

Diğer gezegenlerde yaşamak insanoğlunun en büyük merak ve isteklerinden biri çünkü Dünya artık insanlara küçük gelmeye başladı. Bilim insanları bunun hakkında çalışmalar yapıyor, milyar dolarlar harcayarak uzay araçları yapıyor. İnsanlı yaşam için en büyük gerekişim oksijen. Hiç düşündünüz mü diğer gezegenlerde oksijen olmadan ne kadar yaşarız?

Merkür'te 90 saniye

Güneşe en yakın olan gezegen Merkür'de gece ve gündüz arasında ki sıcaklık farkı yaklaşık 500 C'dir. Merkür'ün içi zehirli gazlarla doludur. Bu gezegende ekipmansız hayatta kalma süreniz yaklaşık olarak 90 saniye olacaktır.

Venüs'te 1-2 saniye

Atmosferin büyük çoğunluğu karbondioksit olan Venüs'ün basıncı Dünya'dan yaklaşık olarak 90 kat daha fazladır. Ortalama sıcaklığı 426 derece olan gezegende yaşam süreniz 1-2 saniyeden fazla olmayacaktır.

Dünya'da 80 yıl

Şu an yaşadığımız gezegen Dünya, evrende bilinen tek yaşam gezegeni. Atmosferi ve yaşamak için gerekli olan su elementine sahip . Dünya'da yaklaşık ortalama ömrünüz 80 yıl, bu süre uzun gibi görünse de Dünya'nın yaklaşık 4.5 milyar yaşında olduğu tahmin edilirse 80 yıl küsurat bile olmayacak seviyede.

Mars'ta 80 saniye

Sırada ki gezegenimiz koloni kurmaya çalıştığımız kapı komşumuz Mars. Dünya'dan sonra yaşanabilecek olarak 2.gezegen olan Mars'ta 80 saniye yaşayabilirsiniz.

Jüpiter'de en fazla 1 saniye

Ayak basması mümkün olmayan bir gezegene gelelim Jüpiter. Dev bir gaz kütlesi olan gezegene ayak bastınız alan gezegenin çekirdeğine doğru yolculuk edersiniz bu yüzden 1 saniye bile hayata bile kalmasınız.

Satürn'de imkansız

Şimdi gelelim diğer bir gaz devine sert rüzgarlarıyla meşhur olan Satürn'de hayata kalma süresi sayılamayacak kadar azdır.

Uranüs'te 1 saniye

Gelelim Uranüs'e bu gezegene hiçbir zaman ayak basmayacağız. Çünkü basılacak bir alan yok. Yani diğer gezegenler gibi değil koloni kurmak ayak basmak bile mümkün değil. Yaşam süreniz burada da 1 saniyeden az olacaktır.

Neptün'de 1 saniye

Metan gazlarıyla dolu gezegende rüzgarlarla dolu. Güneş'e en uzak gezegen Neptün'de bir insanın hayatta kalma süresi aşağı yukarı 1 saniye kadardır.

Kaynak: Space Mag Türkiye