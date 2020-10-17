Hırsızlara yakınlarından "İnşallah ölürsün" tepkisi... Çaldıkları otomobille polisten kaçarken dükkana girdiler
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Hırsızlara yakınlarından "İnşallah ölürsün" tepkisi... Çaldıkları otomobille polisten kaçarken dükkana girdiler

17.10.2020 11:18 | Son Güncelleme: 17.10.2020 11:45

Hırsızlara yakınlarından "İnşallah ölürsün" tepkisi... Çaldıkları otomobille polisten kaçarken dükkana girdiler Kayseri'de iki kişi, çaldıkları otomobille polisten kaçarken kaza yaptı.

Hırsızlara yakınlarından "İnşallah ölürsün" tepkisi... Çaldıkları otomobille polisten kaçarken dükkana girdiler

KAYSERİ - Kayseri'de iki kişi, çaldıkları otomobille polisten kaçarken kaza yaptı. Otomobilden çıkarılan yaralının yakınları, 'İnşallah ölürsün' diyerek şahsa tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre Süleyman Çevik'e ait 38 SC 892 plakalı Tofaş marka otomobil, Sahabiye Mahallesinde gece saatlerinde çalındı. Çalınan otomobil sabah saatlerinde Argıncık Kayabaşı Mahallesi 9. Cadde üzerinde görülmesi üzerine durum polise bildirildi. Polis ekipleri otomobilin peşine düşerken, çalınan otomobilin sürücüsü yabancı uyruklu Ali T. ise kaçmaya başladı. Bir süre sonra otomobil, bir dükkana girerek kaza yaptı. Kazanın ardından otomobilde sıkışan sürücü Ali T. ile Muzaffer Ç. ekipler tarafından çıkarılarak ambulansa bindirildi. Olayın duyulmasıyla kaza yerine gelen Muzaffer Ç.'nin yakınları, 'İnşallah ölürsün' diyerek tepki gösterdi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri otomobilde inceleme yaparken, dükkanda ise maddi hasar meydana geldi.

Araç sahibi Süleyman Çevik ise otomobilin gece saatlerinde çalındığını, geldiğinde aracını bu halde gördüğünü söyledi.

Hırsızlara yakınlarından 'İnşallah ölürsün' tepkisi... Çaldıkları otomobille polisten kaçarken dükkana girdiler
Hırsızlara yakınlarından 'İnşallah ölürsün' tepkisi... Çaldıkları otomobille polisten kaçarken dükkana girdiler
Hırsızlara yakınlarından 'İnşallah ölürsün' tepkisi... Çaldıkları otomobille polisten kaçarken dükkana girdiler
Hırsızlara yakınlarından 'İnşallah ölürsün' tepkisi... Çaldıkları otomobille polisten kaçarken dükkana girdiler
Hırsızlara yakınlarından 'İnşallah ölürsün' tepkisi... Çaldıkları otomobille polisten kaçarken dükkana girdiler
Hırsızlara yakınlarından 'İnşallah ölürsün' tepkisi... Çaldıkları otomobille polisten kaçarken dükkana girdiler
Hırsızlara yakınlarından 'İnşallah ölürsün' tepkisi... Çaldıkları otomobille polisten kaçarken dükkana girdiler
Hırsızlara yakınlarından 'İnşallah ölürsün' tepkisi... Çaldıkları otomobille polisten kaçarken dükkana girdiler
Hırsızlara yakınlarından 'İnşallah ölürsün' tepkisi... Çaldıkları otomobille polisten kaçarken dükkana girdiler
Hırsızlara yakınlarından 'İnşallah ölürsün' tepkisi... Çaldıkları otomobille polisten kaçarken dükkana girdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TURAN BULUT

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