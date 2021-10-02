İnşaattan düşen köpeğin ayağı kırıldı

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de inşaat halindeki binadan düşerek yaralanan köpeğin yardımına Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri yetişti.

Hakkari Merkez Polis Karakolu'nda bulunan Malaklı cinsi çoban köpeğin 2 katlı inşattan düştüğü ihbarına alan veteriner ekibi, hemen olay yerine intikal etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan köpek, belediye veteriner kliniğine getirildi. Burada yapılan muayene sonucunda ayağında kırık olduğu tespit edilen köpek, klinikte müşahede altına alındı. Ayağı alçıya alınan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden veteriner ekipleri, vatandaşlara bu konudaki duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. - HAKKARİ

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