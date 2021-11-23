İnşaattan düşen kalıp ustası 19 gün sonra öldü - Haberler
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İnşaattan düşen kalıp ustası 19 gün sonra öldü

Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Haberler | Güncel
İnşaattan düşen kalıp ustası 19 gün sonra öldü

ADANA'nın Kozan ilçesinde, çalıştığı inşaatın 2'nci katından düşen kalıp ustası Hasan Karakılçık (48), tedavi gördüğü hastanede 19 günlük yaşam savaşını kaybetti.

KOZAN, ADANA (DHA) - ADANA'nın Kozan ilçesinde, çalıştığı inşaatın 2'nci katından düşen kalıp ustası Hasan Karakılçık (48), tedavi gördüğü hastanede 19 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 4 Kasım günü sabah saatlerinde ilçeye bağlı Çanaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat halindeki binanın 2'nci katında çalışan kalıp ustası Hasan Karakılçık, iddiaya göre, dengesini kaybedip, 10 yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Mesai arkadaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karakılçık, buradaki müdahalesinin ardından Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun Bakım Ünitesinde tedaviye alınan Karakılçık, 19 gün süren yaşam mücadelesini bugün kaybetti.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


İnşaattan düşen kalıp ustası 19 gün sonra öldü

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Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Son Dakika Haberleri

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