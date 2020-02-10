İnşaattan düşen işçi yaşam mücadelesini kaybetti
İstanbul'da çalıştığı inşaattan düşen Samsunlu inşaat işçisi hayatını kaybetti.
İstanbul'da çalıştığı inşaattan düşen Samsunlu inşaat işçisi hayatını kaybetti.
İstanbul'da bir inşaatta çalışan Ramazan Türk, bir yıl önce inşaattan düşerek ağır yaralanmıştı. İstanbul'da bir hastanede yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Türk, bugün hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden inşaat işçisi, yarın memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesi Samukalan Mahallesi'nde defnedilecek. - SAMSUN