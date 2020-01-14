İnşaattan düşen işçi öldü

14.01.2020 15:15 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:15

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, çalıştığı inşaattan düşen kalıpçı ustası Hüseyin Turan, yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Eyüp Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı devam eden bir inşaatın üçüncü katında kalıpçı ustası olarak çalışan Hüseyin Turan, dengesini kaybederek yere düştü. Ağır yaralanan Turan, düştüğünü görenlerin çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Nizip Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Kaynak: DHA

Yaşamını yitiren Turan'ın cenazesi, otopsi için morga konuldu.