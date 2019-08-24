İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı

24.08.2019 16:14

Siirt'in Eruh ilçesinde inşaattan düşen bir işçi ağır yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Ekinyolu köyündeki bir inşaatta çalışan Mehmet Solgun dengesini kaybederek 8 metreden düştü. Yakınlarının yardımıyla Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Solgun, burada yapılan ilk tedavisinin ardından 112 acil servis ambulansıyla Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Solgun'un tedavisi sürerken sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. - SİİRT

Kaynak: İHA