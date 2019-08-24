İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı

İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Siirt'in Eruh ilçesinde inşaattan düşen bir işçi ağır yaralandı.

24.08.2019 16:14
İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Siirt'in Eruh ilçesinde inşaattan düşen bir işçi ağır yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Ekinyolu köyündeki bir inşaatta çalışan Mehmet Solgun dengesini kaybederek 8 metreden düştü. Yakınlarının yardımıyla Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Solgun, burada yapılan ilk tedavisinin ardından 112 acil servis ambulansıyla Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Solgun'un tedavisi sürerken sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. - SİİRT

Kaynak: İHA
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