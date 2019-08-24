İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı
Siirt'in Eruh ilçesinde inşaattan düşen bir işçi ağır yaralandı.
Siirt'in Eruh ilçesinde inşaattan düşen bir işçi ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Ekinyolu köyündeki bir inşaatta çalışan Mehmet Solgun dengesini kaybederek 8 metreden düştü. Yakınlarının yardımıyla Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Solgun, burada yapılan ilk tedavisinin ardından 112 acil servis ambulansıyla Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Solgun'un tedavisi sürerken sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. - SİİRT