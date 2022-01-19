İnşaattan demir çalan hırsızların aracı kara saplandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İnşaattan demir çalan hırsızların aracı kara saplandı

İnşaattan demir çalan hırsızların aracı kara saplandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da bir inşaattan 170 kilogram demir çalan 3 şahıstan biri, aracın kara saplanması sonucu yakalandıEdinilen bilgiye göre olay, Yeşilyurt İlçesi Samanköy Mahallesi'nde bir inşaatta meydana geldi.

Malatya'da bir inşaattan 170 kilogram demir çalan 3 şahıstan biri, aracın kara saplanması sonucu yakalandı

Edinilen bilgiye göre olay, Yeşilyurt İlçesi Samanköy Mahallesi'nde bir inşaatta meydana geldi. Kuzey çevre yolu yakınında yapımı devam eden bir inşaata ait demirlerin çalındığını ihbarını alan jandarma ekipleri, hızlıca inşaat alanına ulaştı bölgede yapılan araştırmada mahalle içerisinde yapılan faaliyette bahse konu araç terkedilmiş ve kara saplanmış vaziyette bulundu. Araç içerisinde 170 kilogram inşaat demiri bulundu. Aracı bırakarak kaçan araç sürücüsü M.Ç. Sivas yolu üzerindeki benzinlikte yaya halde yakalandı. Şüpheli M.Ç. bahse konu olan malzemeleri S.G. ve S.T. ile birlikte yüklediğini itirafı üzerine olaya karışan diğer iki şahıs için arama başlatıldı. Araç sürücüsü M.Ç ise adli işlemler için gözaltına alındı.

Hırsızlık olayıyla ilgili tahkikat sürdürülüyor. - MALATYA

İnşaattan demir çalan hırsızların aracı kara saplandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Yeşilyurt, Malatya, Tragger, İnşaat, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title