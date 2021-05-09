İnşaattaki asansör boşluğuna düşüp, yaralandı
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İnşaattaki asansör boşluğuna düşüp, yaralandı

İnşaattaki asansör boşluğuna düşüp, yaralandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıp yeniden yapılan binayı görmeye gelen hak sahiplerinden Kemal Karataş, asansör boşluğuna düşerek, yaralandı.

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıp yeniden yapılan binayı görmeye gelen hak sahiplerinden Kemal Karataş, asansör boşluğuna düşerek, yaralandı.

Merkez Mahallesi Aydınlık Sokak'ta bulunan bir bina kentsel dönüşüm kapsamında  yıkıldı. Yerine başlanan inşaatta çalışmalar sürerken bugün hak sahiplerinden Kemal Karataş, yapılan dairelere bakmaya geldi. Ancak 2'nci kattaki asansör boşluğuna düşerek, yaralandı. Karataş, düştüğü

asansör boşluğundan çıkarılarak, ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.

İnşaattaki asansör boşluğuna düşüp, yaralandı
İnşaattaki asansör boşluğuna düşüp, yaralandı
İnşaattaki asansör boşluğuna düşüp, yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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