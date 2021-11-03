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İnşaatta yıkılan duvarın altında kalan işçi yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Salim Sarıkoç - Haberler | Güncel
İnşaatta yıkılan duvarın altında kalan işçi yaralandı

TRABZON'un Sürmene ilçesinde inşaat halindeki 7 katlı binada yıkılan duvarın altında kalan işçi Murat Paksoy (34), yaralandı.

TRABZON (DHA) - TRABZON'un Sürmene ilçesinde inşaat halindeki 7 katlı binada yıkılan duvarın altında kalan işçi Murat Paksoy (34), yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Sürmene ilçesi Orta Mahalle'de inşaat halindeki 7 katlı binada meydana geldi. İnşaat işçisi Murat Paksoy, duvarın yıkılması sonucu düşen beton bloğun altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Paksoy, sıkıştığı yerden ekiplerin çalışması ile kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaburgalarında kırık olduğu tespit edilen Paksoy'un hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.


- Trabzon
İnşaatta yıkılan duvarın altında kalan işçi yaralandı

İnşaatta yıkılan duvarın altında kalan işçi yaralandı

İnşaatta yıkılan duvarın altında kalan işçi yaralandı

İnşaatta yıkılan duvarın altında kalan işçi yaralandı

İnşaatta yıkılan duvarın altında kalan işçi yaralandı

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