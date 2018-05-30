13 Yaşındaki Çocuk, Girdiği İnşaatın Asansör Boşluğunda Kanlar İçinde Bulundu
Sivas'ta 13 yaşındaki Adem Güler, girdiği inşaatın asansör boşluğunda ağabeyi tarafından kanlar içinde bulundu. Apar topar hastaneye kaldırılan Güler, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sivas'ta çıktığı inşaat halindeki binanın 5'inci katından düşen Adem Güler (13) hayatını kaybetti.
KARDEŞİ GELMEYİNCE MERAK ETTİ
Esentepe Mahallesi'nde yaşayan Coşkun ve Şemsi çiftinin çocukları Yusuf ve Adem Gülter, dün saat 22.30 sıralarında Altuntabak Mahallesi 17'inci Sokak'a gitti. Burada Adem Gülter, henüz belirlenemeyen nedenle 8 katlı inşaat halindeki binanın 5'inci katına çıktı. Aşağıda bekleyen Yusuf Gülter, kardeşi gelmeyince merak edip inşaat alanına girdi.
KANLAR İÇİNDE YATARKEN BULDU
Yusuf Gülter, kardeşi Adem'i asansör boşluğunda yerde kanlar içinde yatarken görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Gülter, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Adem Gülter'in cenazesi otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kondu.
4 AYDIR ÇALIŞMA YAPILMIYORMUŞ
İnşaatta yaklaşık 4 aydır çalışma yapılmadığı belirtilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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bölgede 100bin gercek müslüman olsa türkiye ve yandaşları böyle hareket edebilir miydi ? ohh, Allahın emri gereği türkiyenin tüm silahlı güçlerini gördükleri yerde öldürürlerdi ta ki Allahın emrine boyun büksünler, . sarayınızdan sizi aşağılayarak tekme tokat çıkarır, o işlettiğiniz genelevleri, içki, kumar bayilerini, faizci bankalarınızı kapatırlardı:) türkiye demeye korkardınız. azcık süreniz var, oyalanın bakıyım, yakında sayıca ve güç olarak kimin üstün olduğunu göreceksiniz, sizi . . . . . . . :)Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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enterasan şüpeli bir ölüm abi aşağıda 13 yaşındaki çocuk insaatın 5. katına çıkıyor bizde yedik savcıda kesin yeeerCevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır