13 Yaşındaki Çocuk, Girdiği İnşaatın Asansör Boşluğunda Kanlar İçinde Bulundu

Sivas'ta çıktığı inşaat halindeki binanın 5'inci katından düşen Adem Güler (13) hayatını kaybetti.

KARDEŞİ GELMEYİNCE MERAK ETTİ

Esentepe Mahallesi'nde yaşayan Coşkun ve Şemsi çiftinin çocukları Yusuf ve Adem Gülter, dün saat 22.30 sıralarında Altuntabak Mahallesi 17'inci Sokak'a gitti. Burada Adem Gülter, henüz belirlenemeyen nedenle 8 katlı inşaat halindeki binanın 5'inci katına çıktı. Aşağıda bekleyen Yusuf Gülter, kardeşi gelmeyince merak edip inşaat alanına girdi.

KANLAR İÇİNDE YATARKEN BULDU

Yusuf Gülter, kardeşi Adem'i asansör boşluğunda yerde kanlar içinde yatarken görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Gülter, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Adem Gülter'in cenazesi otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kondu.

4 AYDIR ÇALIŞMA YAPILMIYORMUŞ

İnşaatta yaklaşık 4 aydır çalışma yapılmadığı belirtilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.