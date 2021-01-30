İnşaat ustasıyla evlenmesinin altından ne çıktı
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İnşaat ustasıyla evlenmesinin altından ne çıktı

30.01.2021 19:46 | Son Güncelleme: 30.01.2021 19:51
İnşaat ustasıyla evlenmesinin altından ne çıktı

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, beşinci kez dünya evine giren Pamela Anderson'ın evliliğinin perde arkasını yazdı...

Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu'nun, "Beşinci Evliliğini Koronaya Borçlu" başlıklı yazısı şöyle: "Pamela Anderson beşinci kez evlendi' haberlerindeki bir ayrıntı dikkatimi çekti; o da şu: Ünlü oyuncunun, 'Tam olarak olmam gereken yerdeyim; beni gerçekten seven bir erkeğin kollarında...' dediği beşinci eşinin mesleği inşaat ustalığı. Dünyaca ünlü bir oyuncuyla bir inşaat ustasının yolları nasıl kesişti de, birbirlerini sevip evlendiler? Dan Hayhurst, Pamela Anderson'ın evine tadilat için gelen bir usta değil; pandemiden önce meslek değiştirip, özel güvenlik oldu. Hayhurst ile Anderson'ın yolları da bu yüzden kesişti. 2020'de ABD'li film yapımcısı Jon Peters ile yaptığı evlilik sadece 12 gün süren Anderson'ın anlattığına göre, koronavirüs yasakları yüzünden eve kapanınca, en çok gördüğü tek erkek olan korumasıyla aşk yaşamaya başladı. Futbolcu sevgilisinden kendisini aldattığı için ayrılan 53 yaşındaki yıldız, Kanada'nın Vancouver adasında bulunan Ladysmith adlı kasabada ailesinden miras evde sade bir törenle evlendi. Demem şu ki, koronavirüs salgını olmasa Anderson ile Hayhurst'ün yolları kesişmeyecek ve evlenmeyecekti. 'Alın yazısı', 'kader' ve 'Her şerde bir hayır vardır' böyle bir şey..."

Kaynak: Snob Magazin

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