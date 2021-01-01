İnşaat halindeki binada canlı müzikli yılbaşı eğlencesi
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İnşaat halindeki binada canlı müzikli yılbaşı eğlencesi

01.01.2021 16:56 | Son Güncelleme: 01.01.2021 17:00
İnşaat halindeki binada canlı müzikli yılbaşı eğlencesi

MERSİN'in Anamur ilçesindeki bir inşaatta, canlı müzik eşliğinde yeni yılı kutlarken suçüstü yakalanan 18 kişiye, 56 bin 700 TL ceza kesildi.

MERSİN'in Anamur ilçesindeki bir inşaatta, canlı müzik eşliğinde yeni yılı kutlarken suçüstü yakalanan 18 kişiye, 56 bin 700 TL ceza kesildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çarıklar Mahallesi'ndeki bulunan inşaat halindeki binada yılbaşı partisi yapılacağı bilgisini aldı. Savcılıkça verilen arama kararı doğrultusunda harekete geçen jandarma, adrese düzenlediği operasyonda, aralarında kadınların da bulunduğu 18 kişiyi canlı müzik eşliğinde eğlenirken suçüstü yakaladı.

Bir köşesi bar olarak düzenlenen ve ışıklarla renklendirilen inşaataki şüphelilere, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri için toplam 56 bin 700 TL para cezası kesilirken, yapılan aramada ele geçirilen 107 şişe bandrolsüz içkiye el konuldu.Eğlencenin organizatörü olduğu saptanan 1 şüpheli ise gözaltına alındı. 

 


İnşaat halindeki binada canlı müzikli yılbaşı eğlencesi
İnşaat halindeki binada canlı müzikli yılbaşı eğlencesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ÜNAL

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