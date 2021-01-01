İnşaat firmasındaki yangını cuma namazına gidenler fark etti

SAKARYA 'nın Serdivan ilçesinde, cuma namazına gidenler tarafından fark edilen yangın , itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi Çark Caddesi üzerinde bulunan bir inşaat firmasına ait binanın elektrik panosunda, öğle saatlerine yangın çıktı. Cuma namazı için camiye giden vatandaşların fark ettiği yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR