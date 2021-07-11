İnşaat çalışanı gibi giyinip, şantiyeden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İnşaat çalışanı gibi giyinip, şantiyeden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

İnşaat çalışanı gibi giyinip, şantiyeden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

ANKARA'da, işçi gibi şantiyeye girerek hırsızlık yapan şüpheli, polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.

ANKARA'da, işçi gibi şantiyeye girerek hırsızlık yapan şüpheli, polisin sıkı takibi sonucu yakalandı. Yapılan incelemede şüphelinin birçok suçtan kaydının ve 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.

Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, perşembe günü sabah saatlerinde Yeşilova Mahallesi'nde bulunan bir şantiye alanından hırsızlık yapıldığına dair aldıkları ihbar sonrası harekete geçti. Polis ekipleri, inceledikleri güvenlik kamerası kayıtlarında hırsızlık şüphelisi Şahin Akan'ın, inşaat işçisi gibi şantiyeye girdiğini ve buraya gelirken kullandığı otomobili tesbit etti.

Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden otomobili takibe alan polis ekipleri, şüpheli Akan'ı cumartesi günü akşam saatlerinde Akyurt ilçesinde yakaladı. Şüphelinin hırsızlık sırasında kullandığı şantiye yeleği ve barete el konuldu. 16 YIL HAPİS CEZASI BULUNUYOR

Şahin Akan, ifadesinde suçunu itiraf etti. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede Akan'ın 13 açıktan hırsızlık, 1 evden hırsızlık, 1 iş yerinden hırsızlık, 1 kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlarından çok sayıda suç kaydı bulunduğunu ve hakkında 16 yılı aşkın kesinleşmiş hapis cezasının olduğunu tespit etti. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Akan'ın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. 


İnşaat çalışanı gibi giyinip, şantiyeden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
İnşaat çalışanı gibi giyinip, şantiyeden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

DENİZDE ERKEK CESEDİ BULUNDU
DENİZDE ERKEK CESEDİ BULUNDU
Düğün yemeğini yiyen 43 kişi hastanelik oldu
Düğün yemeğini yiyen 43 kişi hastanelik oldu
Deniz kıyısına vuran mayın tetikleyicisi ürküttü! Plajda gergin bekleyiş var
Deniz kıyısına vuran mayın tetikleyicisi ürküttü! Plajda gergin bekleyiş var
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Şevval Sam Sezen Aksu Düm Tek Tek Sertab Erener
Spor Salih Uçan Metin Oktay Alper Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İnşaat çalışanı gibi giyinip, şantiyeden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 07:54:38. #1.14#

title