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İnönü Üniversitesi'ne sözleşmeli personel alınacak

İnönü Üniversitesi'ne sözleşmeli personel alınacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Malatya İnönü Üniversitesi'ne 158 sözleşmeli personel alınacak.

MALATYA (İHA) - Malatya İnönü Üniversitesi'ne 158 sözleşmeli personel alınacak.

İnönü Üniversitesi tarafından hazırlanan ilanda, "Sözleşmeli personel istihdam edilecektir. İlanda belirtilen şartları sağlayan adaylar 2020 Kpss (B) gurubu puan sıralaması esas alınmak kaydıyla yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın alınacaktır. Sıralamaya girenlerin 1 katı kadar yedek pozisyon belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.

İlanda, sağlık, büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi ve destek personeli olmak üzere toplam 158 sözleşmeli personel alınacağı belirtilirken, başvuru tarihinin 21 Aralık 2021 olduğu duyuruldu. - MALATYA

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