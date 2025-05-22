İnna lillahi ve inna ileyhi raciun anlamı! İnna lillahi ve inna ileyhi raciun Arapça ve Türkçe okunuşu
Arapça bir ifade olan 'İnna lillahi ve inna ileyhi raciun' ifadesinin anlamı ve Türkçe okunuşu merak ediliyor. Bu ifade, İslam inancında bir kişi öldüğünde ya da bir musibet olduğunda söyleniyor.
"İnna lillahi ve inna ileyhi raciun" ifadesi, Bakara Suresi'nin 156. ayetinde geçiyor. Bu ayet, Müslümanların musibet karşısında nasıl davranmaları gerektiğini öğretir. Peki, inna lillahi ve inna ileyhi raciun Arapça nasıl yazılır, ne zaman okunur ve fazileti nedir?
İNNA LİLLAHİ VE İNNA İLEYHİ RACİUN ANLAMI
"Şüphesiz biz Allah'a aitiz ve şüphesiz O'na döneceğiz." (Bakara Suresi, 2:156)
Bu anlam, Müslümanın dünya hayatına olan bakışını özetler: Her şey Allah'tandır ve her şey yine O'na dönecektir.