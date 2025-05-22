İnna lillahi ve inna ileyhi raciun anlamı! İnna lillahi ve inna ileyhi raciun Arapça ve Türkçe okunuşu

"İnna lillahi ve inna ileyhi raciun" ifadesi, Bakara Suresi'nin 156. ayetinde geçiyor. Bu ayet, Müslümanların musibet karşısında nasıl davranmaları gerektiğini öğretir. Peki, inna lillahi ve inna ileyhi raciun Arapça nasıl yazılır, ne zaman okunur ve fazileti nedir?

İNNA LİLLAHİ VE İNNA İLEYHİ RACİUN ANLAMI

"Şüphesiz biz Allah'a aitiz ve şüphesiz O'na döneceğiz." (Bakara Suresi, 2:156)

Bu anlam, Müslümanın dünya hayatına olan bakışını özetler: Her şey Allah'tandır ve her şey yine O'na dönecektir.

İNNA LİLLAHİ VE İNNA İLEYHİ RACİUN ARAPÇA OKUNUŞU

FAZİLETİ NEDİR?

Bu ayet, musibet anlarında, yani ölüm, afet, kayıp, hastalık gibi zor durumlarda Allah'a teslimiyetin ve sabrın bir ifadesidir. Okunduğunda kişiye sabır, sükûnet ve Allah'a yönelme bilinci kazandırır. Hadislere göre bu ayeti söyleyen kişi için Allah, rahmetini ve mağfiretini gönderir.