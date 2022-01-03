KAYSERİ-INNA, KAYSERİLİLERİ COŞTURDU - Haberler
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KAYSERİ-INNA, KAYSERİLİLERİ COŞTURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAYSERİ'ye gelen ünlü Rumen sanatçı Inna, verdiği konserle sevenlerini coşturdu.

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'ye gelen ünlü Rumen sanatçı Inna, verdiği konserle sevenlerini coşturdu.

Erciyes Kültür Merkezinde düzenlenen konserde, ünlü Rumen sanatçı Inna sevenleriyle buluştu. Salonu dolduran sevenlerine "Merhaba Kayseri" diye seslenen İnna, birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi. Inna'nın seslendirdiği şarkılarla coşan izleyiciler unutulmaz bir gece yaşadı. Inna ayrıca, Ajdan Pekkan'ın 'yaz yaz yaz' şarkısını da seslendirdi. Yaklaşık 1-5 saat sahnede kalan Inna, izleyicilerden büyük alkış aldı.

KAYSERİ-INNA, KAYSERİLİLERİ COŞTURDU

KAYSERİ-INNA, KAYSERİLİLERİ COŞTURDU

KAYSERİ-INNA, KAYSERİLİLERİ COŞTURDU

KAYSERİ-INNA, KAYSERİLİLERİ COŞTURDU

KAYSERİ-INNA, KAYSERİLİLERİ COŞTURDU

KAYSERİ-INNA, KAYSERİLİLERİ COŞTURDU

KAYSERİ-INNA, KAYSERİLİLERİ COŞTURDU

KAYSERİ-INNA, KAYSERİLİLERİ COŞTURDU

KAYSERİ-INNA, KAYSERİLİLERİ COŞTURDU

KAYSERİ-INNA, KAYSERİLİLERİ COŞTURDU

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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