İnhisar'da köylüler yağmur duasına çıktı
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İnhisar'da köylüler yağmur duasına çıktı

11.01.2021 14:45 | Son Güncelleme: 11.01.2021 14:48
İnhisar'da köylüler yağmur duasına çıktı

Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Harmanköy köyünde yağmur duası yapıldı.

Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Harmanköy köyünde yağmur duası yapıldı.

İnhisar Kaymakamı Ali Açıkgöz ve Belediye Başkanı Mehmet Kepez, köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarına riayet edilerek düzenlenen yağmur duasına katıldı.

Dua sonrası açıklamalarda bulunan Açıkgöz, "Köyümüzde çok uzun zamandır hiç vakamız yok. Tabii bunun tesadüf olmadığını ve bunun temelinde bugün olduğu gibi kurallara uygun davranmalarının çok önemli bir payı olduğunu gördük. Rabbimizden üreticilerimiz için çok önemli olan yağışların, başlaması için niyazda bulunduk. İnşallah Rabbimiz, rahmetiyle bereketin müjdecisi olan yağışları nasip eder." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz

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