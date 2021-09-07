İnhisar'da kapalı pazar yeri açıldı
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İnhisar'da kapalı pazar yeri açıldı

İnhisar'da kapalı pazar yeri açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik'in İnhisar ilçesine belediye tarafından yaptırılan kapalı pazar yeri açılışına katıldı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik'in İnhisar ilçesine belediye tarafından yaptırılan kapalı pazar yeri açılışına katıldı.

Başkan Yıldırım, İnhisar'da 750 metrekare alan üzerinde yapılan yaklaşık 1 milyon liraya mal olan kapalı pazarın açılışına katıldı. Vatandaşların yaz ve kış aylarında hava şartlarından etkilenmeden alışverişlerini yapabilecekleri kapalı pazar alanını hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Başkan Yıldırım sonrasında esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek her gün bir başka mahallede bir başka ilçede yeni açılışlar gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Durmadan yolumuza devam ediyoruz ve 19 yıllık hizmet geleneğimize hiçbir şekilde ara vermiyoruz. İnşallah bu hizmetlere devam edeceğiz. Bizler biliyoruz ki Bilecik'imiz ve Bilecikli hemşerilerimiz en iyisine en güzeline layık. Bu şuurla biz de gayret etmeye devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan açılışa, Bilecik Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu, Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, İnhisar Kaymakamı Okan Ayaz, İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş da katıldı. - BİLECİK

İnhisar'da kapalı pazar yeri açıldı
İnhisar'da kapalı pazar yeri açıldı
İnhisar'da kapalı pazar yeri açıldı
İnhisar'da kapalı pazar yeri açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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