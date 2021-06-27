İngiltere Savunma Bakanlığı'na ait gizli belgeler şehirdeki bir otobüs durağında bulundu
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İngiltere Savunma Bakanlığı'na ait gizli belgeler şehirdeki bir otobüs durağında bulundu

İngiltere Savunma Bakanlığı'na ait gizli belgeler şehirdeki bir otobüs durağında bulundu
BBC - Haberler | Dünya

İngiltere'de HMS Defender savaş gemisine ve İngiliz ordusuna ait Savunma Bakanlığı'nın gizli belgeleri, bir otobüs durağında bulundu. Islak bir yığın içinde bulunan ve toplamda 50 sayfa olan belgeler, İngiltere'nin kendisini Avrupalı müttefiklerle rekabet halinde bulabileceği alanlar hakkında hassas gözlemler de dahil olmak üzere silah ihracatı kampanyalarıyla ilgili detayları kapsıyor. Savunma Bakanlığı olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Savunma Bakanlığı'na ait olan gizli belgeler, İngiltere'nin Kırım kıyısı açıklarında Ukrayna sularından geçişine Rusya'nın olası tepkileri ve ABD liderliğindeki NATO operasyonu sona erdikten sonra Afganistan'da olası bir Birleşik Krallık'ın askeri varlığına ilişkin planları içeriyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı'na ait gizli belgeler şehirdeki bir otobüs durağında bulundu

ISLAK BİR YIĞIN İÇİNDE BULUNDU

Toplamda neredeyse 50 sayfa olan belgeler, salı sabahı erken saatlerde kentte bir otobüs durağının arkasındaki ıslak bir yığında bulundu.

BELGELER BUNUNLA SINIRLI DEĞİL

Bir yığın içerisinde bulunan belgeler İngiltere'nin kendisini Avrupalı müttefiklerle rekabet halinde bulabileceği alanlar hakkında hassas gözlemler de dahil olmak üzere silah ihracatı kampanyalarıyla ilgili detayları da kapsıyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın görevdeki ilk aylarına ilişkin gözlemler de dahil olmak üzere, İngiltere-ABD Savunma Diyaloğu'nun geçen pazartesi günkü oturumu için brifing notları da belgelerde mevcut.

İngiltere Savunma Bakanlığı'na ait gizli belgeler şehirdeki bir otobüs durağında bulundu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İngiltere Savunma Bakanlığı sözcüsü, bir çalışanın hassas bilgilerin bulunduğu evrakı kaybettiğini bildirdiğini belirterek konuya dair daha fazla yorum yapmanın uygun olmayacağını söyledi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı açıklandı.

BELGELERİ BULUP BBC'YE HABER VERDİ

İsmini vermek istemeyen bir İngiliz vatandaşı, söz konusu belgeleri salı günü sabah saatlerinde buldu. Belgelerin hassas içeriğe sahip olduğunu fark eden kişi, BBC ile temasa geçti. BBC, e-postalar ile bir grup sunumu içeren belgelerin, Savunma Bakanlığındaki üst düzey bir yetkilinin ofisinden geldiğini tahmin ediyor.

BBC
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