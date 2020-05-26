İngiltere Sağlık Bakanı Hancock: "Remdesivir'den umut vaat eden sonuçlar aldık"
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İngiltere Sağlık Bakanı Hancock: "Remdesivir'den umut vaat eden sonuçlar aldık"

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Remdisivir adlı antiviral ilacın yeni tip korona virüs (Covid-19) tedavisi gören bazı hastalarda deneneceğini bildirdi.

İngiltere Sağlık Bakanı Hancock:
26.05.2020 23:02 | Son Güncelleme: 26.05.2020 23:10

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Remdisivir adlı antiviral ilacın yeni tip korona virüs (Covid-19) tedavisi gören bazı hastalarda deneneceğini bildirdi. Bakan Hancock, "İlaçtan şimdiden umut vaat eden sonuçlar aldık" dedi.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, gerçekleştirdiği basın toplantısında Ebola virüsünün tedavisinde kullanılan Remdisivir adlı antiviral ilacın ülkede yeni tip korona virüs (Covid-19) tedavisi gören bazı hastalarda deneneceğini açıkladı. İlaçtan şimdiden umut vaat eden sonuçlar aldıklarını ve ilacın iyileşme süresini 4 gün kısaltabileceğini ifade eden Hancock, "Bu büyük ihtimalle kriz başladığından bu yana korona virüs tedavisinde ileriye doğru atılan en büyük adım" şeklinde konuştu.

İngiliz Bakan, "Bunlar erken adımlar ama bilimi desteklemeye ve vaat eden projeleri desteklemeye kararlıyız. Anlayacağınız üzere en büyük yararı sağlayabileceği bu tedavinin kullanılmasına öncelik vereceğiz" dedi.

Son 24 saatte 134 kişi öldü

İngiltere'de açıklanan verilere göre son 24 saatte Covid-19'dan 134 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 37 bin 48'e yükseldi. Ülke genelinde son 24 saatte 109 bin 979 test yapıldığı, 4 bin 43 yeni vakanın tespit edildiği bildirildi. Toplam vaka sayısının ise 265 bin 227'ye ulaştığı belirtildi.

Korona virüse bağlı ölümlerde Avrupa'da birinci, dünyada ikinci sırada yer alan İngiltere'de toplam 3 milyon 681 bin 295 test yapıldığı aktarıldı. - LONDRA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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