İngiltere Sağlık Bakanı Hancock, 15 yıllık eşini evli danışmanıyla aldattı! Kameralara dudak dudağa yakalandı
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İngiltere Sağlık Bakanı Hancock, 15 yıllık eşini evli danışmanıyla aldattı! Kameralara dudak dudağa yakalandı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

İngiltere'de koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde eleştiri oklarının hedefinde bulunan Sağlık Bakanı Matt Hancock, bu kez ihanet skandalıyla gündemde. Hancock'un üç çocuk sahibi olduğu 15 yıllık eşini, evli danışmanıyla aldattığı görüntüler ortaya çıktı.

Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkan koronavirüs dünyayı büyük bir krize sürüklerken, salgından en çok etkilenen ülkelerden biri de İngiltere oldu. Virüsle mücadelede ağır kayıplar veren ülkede Başbakan Boris Johnson'la birlikte eleştirilerin hedefindeki isim Sağlık Bakanı Matt Hancock oldu.

İngiltere Sağlık Bakanı Hancock 15 yıllık eşini, danışmanıyla aldattı! Kameralara dudak dudağa yakalandı
Sağlık Bakanı Matt Hancock.

15 YILLIK EŞİNİ ALDATTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Johnson hükümetinin en tartışmalı isimlerinden biri olan Hancock, bu kez çok daha farklı bir olayla İngiliz kamuoyunun gündeminde. 42 yaşındaki Hancock'un, üç çocuk sahibi olduğu 15 yıllık eşi Martha Hancock'u aldattığı ortaya çıktı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre bu isim hiç de yabancı değil.

İngiltere Sağlık Bakanı Hancock 15 yıllık eşini, danışmanıyla aldattı! Kameralara dudak dudağa yakalandı
Hancock ve Coladangelo böyle yakalandı.

DUDAK DUDAĞA GÖRÜNTÜLERİ KAMERALARA YANSIDI

Bakan Hancock, bir süredir danışmanı Gina Coladangelo ile gizli bir ilişki yaşıyor. The Sun'ın elde ettiği görüntülerde, Hancock ve Coladangelo'nun öpüştükleri anlar kameralara anbean yansıdı. Gazetenin haberine göre ikilinin o anları Hancock'un Whitehall'daki ofisinde 6 Mayıs'ta kaydedildi.

İngiltere Sağlık Bakanı Hancock 15 yıllık eşini, danışmanıyla aldattı! Kameralara dudak dudağa yakalandı
Oliver Tress ve Gina Coladangelo.

ÜNİVERSİTEDEN TANIŞIYORLAR

Evli ve üç çocuk annesi olan 43 yaşındaki Coladangelo, geçtiğimiz yıldan bu yana Hancock'un danışmanları arasında yer alıyor. İngiliz basını, Coladangelo ve Hancock'un tanışıklıklarının geçmişe dayandığını, Oxford Üniversitesi'nde öğrenci oldukları dönemde arkadaş olduklarını yazdı. Hancock'un salgınla mücadele döneminde karıştığı bu ihanet skandalına karşı nasıl bir açıklama yapacağı İngiltere'de merakla bekleniyor.

İngiltere Sağlık Bakanı Hancock, 15 yıllık eşini evli danışmanıyla aldattı! Kameralara dudak dudağa yakalandı
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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