İngiltere Sağlık Bakanı Hancock ile öpüşen danışman, ifşadan birkaç saat önce evi terk etmiş
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İngiltere Sağlık Bakanı Hancock ile öpüşen danışman, ifşadan birkaç saat önce evi terk etmiş

İngiltere Sağlık Bakanı Hancock ile öpüşen danışman, ifşadan birkaç saat önce evi terk etmiş
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Dünya

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'un eşini aldattığı görüntülerin yankıları devam ediyor. Tüm dünyada gündem olan görüntüler sonrası Hancock'un eşini aldattığı Gina Coladangelo'nun olaydan birkaç saat önce, ifşayı haber alıp evden ayrıldığı öğrenildi. Coladangelo'nun evinden ayrılırken, kocasının kendisine yardım etmesi dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Matt Hancock'un danışmanıyla fotoğrafını yayınlanması Londra'nın gündemine oturdu. 15 yıllık eşini evli olan danışmanıyla aldatan Hancock, görüntülerin ardından istifa çağrılarıyla karşı karşıya kaldı. Hancock, yaptığı açıklamada, istifa çağrılarını reddetti.

GÖRÜNTÜLERİN İFŞA EDİLECEĞİNİ ÖNCEDEN ÖĞRENMİŞ

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ile öpüşürken görüntüleri ortaya çıkan Gina Coladangelo, görüntülerin ifşa edileceğini öğrendikten birkaç saat sonra kocası ile beraber yaşadığı 3,6 milyon sterlin değerindeki evinden eşyalarını arabasına yükleyerek ayrıldı.

İngiltere Sağlık Bakanı, aldattığı eşini kendi elleriyle uğurladı
Matt Hancock ve öpüşürken görüntülendiği danışmanı...

Gina'nın kocası Oliver Tress, eşyalarını arabaya yükleyen Gina'ya yardım etti. Gina'nın uluslararası bir ilaç firmasının CEO'su olan babası ile görüştüğü belirtildi. Ginay'yı çok iyi biri olarak tanımlayan komşuları Gina'nın, Hancock ile kocasını aldatmasına bir anlam veremediklerini söyledi.

Aldatılan eşin evi terk ettiği ana ilişkin kareler;

İngiltere Sağlık Bakanı, aldattığı eşini kendi elleriyle uğurladı
İngiltere Sağlık Bakanı, aldattığı eşini kendi elleriyle uğurladı
İngiltere Sağlık Bakanı, aldattığı eşini kendi elleriyle uğurladı
İngiltere Sağlık Bakanı, aldattığı eşini kendi elleriyle uğurladı
Eşini aldatan İngiliz bakanın savunması da olay kadar skandal: Sosyal mesafe kuralını ihlal ettim
Eşini aldatan İngiliz bakanın savunması da olay kadar skandal: Sosyal mesafe kuralını ihlal ettim
Evli danışmanıyla eşini aldatan İngiliz Bakan Hancock, sosyal mesafe kurallarını çiğnediği için özür diledi
Evli danışmanıyla eşini aldatan İngiliz Bakan Hancock, sosyal mesafe kurallarını çiğnediği için özür diledi
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Muharrem İnce Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mehmet Özhaseki
Magazin Müge Anlı Brad Pitt Kaan Yıldırım Yiğit Marcus Aral
Spor Fatih Terim Yiğit Şardan Aziz Yıldırım Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İngiltere Sağlık Bakanı Hancock ile öpüşen danışman, ifşadan birkaç saat önce evi terk etmiş - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 16:06:50. #1.16#

title