Son dakika haberleri... İngiltere Prensi Charles: "İklim değişikliği için küresel işbirliği yapılmalı"

Son dakika gündem haberi: - İngiltere Prensi Charles: "İklim değişikliği için küresel işbirliği yapılmalı" İngiltere Prensi Charles, G7 zirvesinde bir araya gelen liderlere, iklim değişikliği ile mücadelede "küresel işbirliği" yapılması gerektiğini söyledi.

- İngiltere Prensi Charles: "İklim değişikliği için küresel işbirliği yapılmalı"

LONDRA - İngiltere Prensi Charles, G7 zirvesinde bir araya gelen liderlere, iklim değişikliği ile mücadelede "küresel işbirliği" yapılması gerektiğini söyledi.

İngiltere'nin güneybatısında bulunan Cornwall'da G7 zirvesi için bir araya gelen liderler, ilk toplantının ardından Eden Projesi'nde İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyona katıldı. İngiltere Prensi Charles resepsiyonun açılışı için yaptığı konuşmada, iklim değişikliği için küresel işbirliği yapılması gerektiğini söyledi. Prens Charles, pandemi sırasında görülen küresel seferberliğin iklim değişikliği için de yapılması gerektiğini belirterek, "Bu korkunç salgına karşı mücadele, eğer ihtiyaç duyulursa, siyasi irade, iş zekası ve kamu seferberliğini birleştirdiğimizde, küresel toplumun krizlerle başa çıkabileceğinin net bir örneğini sağlıyor. Bunu pandemi için yapıyoruz. Bu yüzden gezegen için de bunu yapmamız gerektiğini söylememde bir sakınca yok" dedi.

Prens Charles, söz konusu aciliyetin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirterek, "300'den fazla küresel CEO'nun istekli bir koalisyon oluşturduğu sürdürülebilir bir pazar çözümü bir araya geldi. Dünyanın en büyük 4 muhasebe firmasının paha biçilemez desteğiyle, sürdürülebilir büyümenin önündeki engelleri kaldıracak pratik çözümleri belirliyoruz" ifadelerini kullandı.

Prens Charles, 2014 yılında hükümet iş ortaklığı modelini örnek vererek, açık deniz rüzgar enerjisinin iklim değişikliği üzerindeki etkisine değindi. Tüm çalışmalarda iş dünyasından gelen üç önemli mesajın öne çıktığını söyleyen Prens Charles, "Öncelikle endüstri ve finans, operasyonlarını daha hızlı bir şekilde yeniden yönlendirmek ve gerekli koşulları sağlamak için açık piyasa sinyaline, standartlarına ve düzenlemelere ihtiyaç duyar. İkincisi, uluslararası finans kurumlarının kamu finansmanından yararlanmak, özel finansmanı harekete geçirmek ve riski azaltmak için daha iyi yollara ihtiyacı var. Üçüncü olarak, dönüştürücü bir sonuç, yeterli ölçekte ve yatırıma hazır, tamamen gelişmiş ve gerçekten sürdürülebilir bir proje gerektirecektir" sözlerini kaydetti.

Afrika, Asya, Karayipler ve Pasifik'ten Commonwealth lideriyle görüştüğünü belirten Prens Charles, yeşil enerji, su, ulaşım ve diğer altyapılar için büyük finansman boşluklarının belirlendiğini söyledi.

Kraliyet ailesi liderlerle buluştu

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, G7 zirvesi için Cornwall'daki Eden Project'te bir araya gelen liderlere katıldı. Kraliçeye Galler Prensi Charles, Cornwall Düşesi Camilla, Cambridge Dükü Prens Wiiliam ve Cambridge Düşesi Kate eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aylin Karadeniz