İngiltere, Prens Philip'e veda etmeye hazırlanıyor
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İngiltere, Prens Philip'e veda etmeye hazırlanıyor

İngiltere, Prens Philip'e veda etmeye hazırlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in 99 yaşında hayatını kaybeden eşi Prens Philip bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in 99 yaşında hayatını kaybeden eşi Prens Philip bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Cenaze töreni için hazırlıklar tamamlanırken, İngiliz halkı Windsor Kalesi'nin önünde toplanmaya devam ediyor.

İngiltere, Kraliçe II. Elizabeth'in 99 yaşındaki eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in 9 Nisan'da hayatını kaybetmesinin ardından yas tutuyor. Saatler sonra İngiltere halkı Prens Philip'e, Kraliçe II. Elizabeth ise 73 yıllık eşine veda edecek. Cenaze töreni için Windsor Kalesi'nde günlerdir devam eden hazırlıklarda sona gelindi. Kale etrafında yoğun güvenlik önemleri alınırken, İngiliz halkı cenaze töreni öncesi Edinburgh Dükü'nü anmak için sabah saatlerinden itibaren Windsor Kalesi'ne gelmeye başladı.

Cenaze törenine saatler kaldı

Windsor Kalesi arazisindeki St. George Şapeli'nde yapılacak törende Prens Philip'in önceden seçtiği bir dizi askeri madalya ve kıyafeti, şapelin içindeki sunakta sergilenmeye başladı. Yerel saatle 15.00'te başlayacak tören öncesi 14.40'ta Prens Philip'in tabutu tasarımına yardımcı olduğu bir Land Rover'a yerleştirilecek ve saat 14.53'te St. George Şapeli'nin batı merdivenlerine getirilecek. Edinburgh Dükü'nün kepi, kılıcı ve çiçeklerle kaplı tabutu, Canterbury Başpiskoposu tarafından karşılanacak. Saat 15.00'te cenaze töreni başlarken Prens Philip'in anısına ülke genelinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Korona virüs kısıtlamaları nedeniyle cenaze törenine Kraliçe II. Elizabeth, 4 çocuğu ve 8 torunu da dahil olmak üzere yalnızca 30 kişi katılacak.

En uzun süreli kraliyet eşi oldu

Yunan adası Korfu'da 10 Haziran 1921 yılında dünyaya gelen Prens Philip, Elizabeth ile kraliçe olmadan 5 yıl önce 1947'de evlendi ve "en uzun süreli kraliyet eşi" oldu. Babası Yunanistan Kralı Birinci George'un küçük oğlu Yunanistan ve Danimarka Prensi Andrew olan Prens Philip'in 4 çocuğu, 8 torunu ve onların da 10 çocuğu bulunuyor. Philip ve Elizabeth, 70. evlilik yıl dönümlerini Kasım 2017'de kutlamışlardı. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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