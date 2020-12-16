İngiltere'nin konuştuğu evlilik: En yakın arkadaşının babasıyla evlendi

İngiltere'de 41 yaşındaki kadın, en yakın arkadaşının 64 yaşındaki babasıyla evlendi. Tepkilere rağmen aşklarından vazgeçmeyen çift, 'hiç olmadıkları kadar mutlu olduklarını' söyledi.

Londra'da yaşayan 41 yaşındaki Becki Price, en yakın arkadaşının kendisinden 23 yaş büyük babası Blue Price (64) ile 9 yıllık birlikteliğin ardından evlendi. Evlilikleri bir çok kişi tarafından tepkiyle karşılandı.

YORUMLARI UMURSAMADILAR

Krize neden olan evlilik İngiliz medyasının manşetlerini de süsledi. Çift birlikteliklerini ailelerine ve arkadaşlarına ilk açıkladıklarında istedikleri tepkiyi alamadıklarını, çevreden yapılan yorumları da umursamadıklarını belirtti.

Becki ve Blue Price çifti, olumsuz tepkilere rağmen hiç olmadıkları kadar mutlu olduklarını ifade etti.

"O HARİKA BİRİSİ"

Becki Price "Onu seviyorum. Blue çok eğlenceli, komik ve aynı zamanda harika birisi" dedi. Blue ile olan ilişkisinin kimilerine garip gelmesi nedeniyle bazı arkadaşlarının hayatından çıktığını belirtti.

Çifti Becki Price'ın yaşları 15,19, 22 ve 24 olan çocuklarıyla birlikte yaşıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı