İngiltere'nin konuştuğu evlilik: En yakın arkadaşının babasıyla evlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İngiltere'nin konuştuğu evlilik: En yakın arkadaşının babasıyla evlendi

16.12.2020 16:10 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:38
İngiltere'nin konuştuğu evlilik: En yakın arkadaşının babasıyla evlendi

İngiltere'de 41 yaşındaki kadın, en yakın arkadaşının 64 yaşındaki babasıyla evlendi. Tepkilere rağmen aşklarından vazgeçmeyen çift, 'hiç olmadıkları kadar mutlu olduklarını' söyledi.

Londra'da yaşayan 41 yaşındaki Becki Price, en yakın arkadaşının kendisinden 23 yaş büyük babası Blue Price (64) ile 9 yıllık birlikteliğin ardından evlendi. Evlilikleri bir çok kişi tarafından tepkiyle karşılandı.

YORUMLARI UMURSAMADILAR

Krize neden olan evlilik İngiliz medyasının manşetlerini de süsledi. Çift birlikteliklerini ailelerine ve arkadaşlarına ilk açıkladıklarında istedikleri tepkiyi alamadıklarını, çevreden yapılan yorumları da umursamadıklarını belirtti.

Becki ve Blue Price çifti, olumsuz tepkilere rağmen hiç olmadıkları kadar mutlu olduklarını ifade etti.

"O HARİKA BİRİSİ"

Becki Price "Onu seviyorum. Blue çok eğlenceli, komik ve aynı zamanda harika birisi" dedi. Blue ile olan ilişkisinin kimilerine garip gelmesi nedeniyle bazı arkadaşlarının hayatından çıktığını belirtti.

Çifti Becki Price'ın yaşları 15,19, 22 ve 24 olan çocuklarıyla birlikte yaşıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Huzurevinde hediye dağıtan 'Noel Baba' en az 45 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Huzurevinde hediye dağıtan 'Noel Baba' en az 45 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Covid-19 aşısı: Koronavirüs aşısı, İngiltere tarihinin 'en büyük aşı operasyonuyla' 50 hastanede kullanıma sokuluyor
Covid-19 aşısı: Koronavirüs aşısı, İngiltere tarihinin 'en büyük aşı operasyonuyla' 50 hastanede kullanıma sokuluyor
İtalya Covid-19 ölümlerinde İngiltere'yi geçti, Avrupa'da en çok can kaybının yaşandığı ülke oldu
İtalya Covid-19 ölümlerinde İngiltere'yi geçti, Avrupa'da en çok can kaybının yaşandığı ülke oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Ruhsar Pekcan Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Gülben Ergen Acun Ilıcalı Serdar Ortaç
Spor Neymar Pierre Webo Samet Aybaba Ümit Şamiloğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Çocuk Samsun Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İngiltere'nin konuştuğu evlilik: En yakın arkadaşının babasıyla evlendi | Haberler.com Dünya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 16:38:01. #1.15#
title